Mantienen a raya a furtivos en Progreso

PROGRESO.– La detención en alta mar de cinco embarcaciones de la flota mayor de Yucalpeten en sendos operativos realizado por la Secretaría de Marina-Armada de México en coordinación con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), obligó a los armadores que enviaban barcos a capturar langosta sin tener los permisos, a suspender sus viajes y guardar las trampas langosteras para evitar sanciones.

Las denuncias que formularon Ana María Frías Salazar y José Luis Carrillo Galaz, dirigentes de cooperativas pesqueras y acuícolas, así como Ana María Pech Chacón, presidenta de Armadores Pesqueros A.C., son que por lo menos 40 barcos de la flota mayor, sin tener los permisos de captura, estaban siendo usados para la pesca de langosta.

El fin de semana pasado, la Armada de México y la Conapesca realizaron operativos en alta mar y las inmediaciones de este puerto y detuvieron cinco barcos de la flota mayor, los inspeccionaron y arrojó que traían langosta, pero no tenían los permisos de captura. También llevaban trampas langosteras, los pescadores no tenían libretas de mar y los barcos no estaban despachados.

Temor

De acuerdo con información de langosteros, a raíz de la detención de esas cinco embarcaciones, los armadores que tenían alistados sus barcos para la captura de langosta, ante el temor que los inspeccionen, detengan y confisquen las naves, optaron por suspender su salida y también retiraron las trampas que tenían preparadas.

Las patrullas navales continúan con sus recorridos por la zona del arrecife Alacranes donde tienen su base de operaciones los barcos langosteros, los informes son que siguen los operativos de inspección y vigilancia, las instrucciones son evitar la pesca ilegal, hay versiones que la Armada y la Conapesca tienen una lista de los barcos furtivos, pero por el momento, todo parece indicar que suspendieron su salida.

Víctor Zacarías Solís, presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) calificó de excelente el operativo realizado por la Armada de México y la Conapeca para poner orden en la actividad pesquera e indicó que el sector pesquero espera que sean constantes para evitar que continúen pescando sin permisos y que esa constancia siga durante la temporada de pulpo que arranca el 1 de agosto.— GABINO TZEC VALLE