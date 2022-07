Venta de bebidas desata conflicto por El Cuyo Fest

TIZIMÍN.— Hay recillas entre las autoridades municipales y la auxiliar de El Cuyo, debido al nuevo concepto de “El Cuyo Eco Fest”, que se llevará al cabo el próximo mes en el puerto.

Este año, el objetivo del festival playero es realizar actividades ecológicas durante dos fines de semana.

Sin embargo, la comisaria Neidy Puc Gil no coincide con la idea porque tenía intenciones de recaudar fondos con la venta de bebidas alcohólicas y actividades de playa, pero las autoridades municipales no le concedieron el permiso.

Ante la negativa del alcalde Pedro Couoh Suaste, la comisaria manifestó su enojo en redes sociales y aprovechó para hacer un llamado a la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) y hasta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Parte de lo que escribió Neidy Puc dice:

“Les hago saber que quiero hacer cuyo fest para generar ingresos y fui a pedir permiso para la venta de cerveza y no me quiso dar respuesta, yo solo quiero trabajar no para mi bolsa, para que la gente se divierta, yo siempre he hablado con respeto, pero ya es demasiado lo que me hace el presidente”.