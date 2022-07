Cenotes de Valladolid, Yucatán, cerrados al público por disputa entre artesanos

VALLADOLID.— Hoy sábado se cumple una semana de iniciarse el conflicto entre dos grupos de artesanos en los paradores turísticos de Xkekén y Samulhá, en la comisaría de Dzitnup, motivo por el cual desde el miércoles pasado se mantienen bloqueados los accesos al lugar sin que el turismo pueda acceder a los cuerpos de agua.

El motivo principal del conflicto es que un grupo de artesanos no permite que otro, que bloqueó los accesos, rente también chalecos salvavidas, ya que éstos llegaron de repente el sábado de la semana pasada y ocuparon los pasillos para ofrecer el servicio, lo que dio pie al conflicto interno entre los dos grupos.

Cultur busca reabrir cenotes de Valladolid

El miércoles pasado, los representantes de Cultur sostuvieron una reunión con ambos grupos y determinaron no permitir que el grupo inconforme, encabezado por Elizabeth Poot Puc, rente sus chalecos, ya que varios de ellos tienen su locales comerciales y deben permanecer en sus lugares, tampoco se permitió que otros nuevos lleguen a ocupar un lugar que según se dijo no les corresponde.

El grupo de Elizabeth Poot Puc permanece en los accesos al estacionamiento en cuyas entradas colocaron piedras y cuerdas para impedir el acceso a los turistas, mientras que el otro grupo se encuentra a un lado de la taquilla, en el interior del parador, en donde han permanecido de guardia en tanto Cultur soluciona el conflicto.

De acuerdo con información obtenida en el parador, las mujeres permanecen en guardia cada una en su trinchera, bajo la vigilancia permanente de la Policía estatal que se encuentra en el lugar para evitar algún enfrentamiento.

Pérdida por bloqueo para artesanas de Valladolid

El conflicto está afectando todas las artesanas, ya que al no permitir el acceso a los cenotes, los turistas no entran y por la tanto no obtienen recursos, sobre todo ahora que ya iniciaron las vacaciones de verano y el flujo de visitantes se incrementó.

Los chalecos salvavidas los rentan a $25 normalmente, pero en las últimas fechas se habían iniciado una competencia entre ellos, ya que había quien lo ofrecía más barato, con el objeto de rentar mucho más, lo que empezó a motivar el enojo entre ellos mismos., Ahora la situación se les complicó porque no ingresa nada de dinero en sus puestos.

Por cierto ellos mismos pusieron como regla interna que nadie se puede meter al agua sin chaleco, de modo que la renta es obligatoria para quienes quieran refrescarse.— J.a.o.o.