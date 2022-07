Edificios públicos de Valladolid, en terrenos privados

VALLADOLID.— Durante su mañanera semanal, a la que denominó “Viernes de contacto ciudadano”, el alcalde, Alfredo Fernández Arceo informó que el terreno donde funcionan las oficinas del Sistema de Agua Potable, el Catastro, Protección Civil y una sucursal de la Tesorería, ubicado en la calle 35 entre 32 y 32-A, frente al mercado municipal, es privado y sus propietarios lo reclaman, por lo que anticipó que se investigará con detalle la situación en la que se encuentra.

Del mismo modo informó que el terreno donde se construyó una unidad deportiva en administraciones pasadas, ubicado en la colonia San Francisco por el rumbo del Conalep, también es privado, lo que consideró como una irregularidad, ya que no es posible que se haya invertido recursos públicos en una propiedad privada.

El alcalde, en su “mañanera” de cada viernes manifestó que en los dos casos de los terrenos se cometieron irregularidades al construir edificios con recursos públicos cuando se tenía conocimiento que eran privados, por lo que ofreció llevar al cabo una investigación para actuar en consecuencia, pues advirtió que en su administración no se solapará nada que atente contra los intereses de la sociedad.

Haciendo un poco de historia y de acuerdo con las investigaciones realizadas, en el caso del predio donde funcionan las oficinas municipales en el periodo del ex alcalde Clemente Alcocer Rosado 1979-1981, ese predio era parte del fundo legal y está junto a lo que en ese entonces era un rancho, cuyo terreno hasta ahora continúa baldío.

En ese entonces se hicieron las gestiones ante el gobierno del Estado que en ese entonces encabezaba Víctor Cervera Pacheco, para construir un Cendi para albergar a los hijos de las madres de familia que trabajarían en el mercado municipal “Donato Bates”, que en ese entonces también estaba en construcción.

De alguna manera ese terreno se lo adjudicó el entonces alcalde Clemente Alcocer Rosado y se construyó el Cendi, pero años más tarde esa estancia infantil lo desocupó para trasladarse a otro edificio que se construyó en lo que ahora es el fraccionamiento “Flamboyanes”, al poniente de la ciudad.

Posteriormente las autoridades municipales que fueron pasando, la ocuparon para instalar en ese lugar, las oficinas municipales, donde funcionan hace más de 20 años, y solo se hicieron adecuaciones para instalar las oficinas, pero el edificio ya estaba construido, de modo que ya se contaba con la construcción.

Ahora, con el paso de los años, el alcalde, aseguró que los propietarios, sin señalar a nadie en particular le han solicitado la devolución del predio, e insistió en que se llevará al cabo una investigación de los hechos.

En ese sentido hay que recordar que existen leyes que señalan que quien esté pagando el consumo de energía eléctrica y de agua potable por muchos años, puede iniciar un proceso legal para adjudicarse el predio

En el caso de la unidad deportiva que está por el rumbo del Conalep, se construyó en la administración del ex alcalde Gonzalo Escalante Alcocer, en el periodo 2010-2012, pero no lo concluyó.

El terreno también es propiedad del ex alcalde Clemente Alcocer Rosado, quien es tío del ex edil Gonzalo Escalante Alcocer, en cuya administración su familiar le hizo la donación del terreno, pero al parecer no se protocolizó ante notario a favor del ayuntamiento.

En la administración del ex alcalde Roger Alcocer García, se proyectó concluir esa unidad deportiva, pero como ya hemos publicado, éste tampoco cumplió y desvió los recursos, motivo por el cual fue denunciado penalmente, ya que forma parte del paquete de obras que no se llevaron al cabo junto con el museo del tren, la biblioteca y la plaza de la jarana, éstos tres últimos en terrenos de la ex estación del tren..

Ante esta situación el ayuntamiento no cuenta con documentos que amparen la propiedad de ese unidad deportiva, debe existir el acta de Cabildo, donde se hizo la donación, sin embargo legalmente ese complejo deportivo está construido en una propiedad privada.— Juan Antonio Osorio