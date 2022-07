Vacacionistas eligen Sisal

SISAL, Hunucmá.— En el segundo domingo de vacaciones el día de ayer, en este puerto la afluencia fue buena y tranquila. Las familias desde tempranas horas llegaron a ocupar las palapas y otros más a instalar sus toldos a un costado de muelle.

Alrededor del mediodía, se pudo observar la llegada de más gente así como un grupo que lleva por nombre King Fisch que organizó un evento de pesca, pero como estacionó en plena playa su camioneta de grandes dimensiones, llamó la atención de muchos visitantes, algunos de los cuales expresaron su desaprobación, pues se supone que está prohibido meter vehículos a la zona.

“Creen que porque tienen dinero y organizan este tipo de eventos tiene derecho a meter sus vehículos”, comentó el encargado de una de las palapas.

Se averiguó que el evento, que llevó por título “Adictos a la pesca”, fue organizado por el señor Manuel Solís y otro apodado “El Chano”.

Se vio a un elemento de la policía porteña platicando con los organizadores a los cuales amablemente les pidió que retiraran la camioneta o se llamaría a la Guardia Nacional, pero afortunadamente no fue necesario porque retiraron la camioneta.

En el muelle se observó gente tomándose fotos familiares, otros pescando y otros más disfrutando del agua del mar completamente libre de sargazo y en calma. Unos más pasearon en lancha.

En plática con el señor Gaspar Trejo, quien se encarga de ofrecer paseos en lancha a un costo de 50 por persona y niños gratis, dijo que para ellos como pescadores esto es un extra para el sustento de sus familias.

Comentó que en ocasiones él y otros más que se dedican a la actividad los fines se semana se ven en la necesidad de a veces no salir a dar los paseos, pues la Capitanía les exige un permiso que aproximadamente cuesta unos 70 mil pesos, a lo que ellos alegan que es demasiado ya que esto lo hacen para sacar un “extra”.

“La economía es difícil y nosotros, si no salimos a trabajar no ganamos”, dijo y detalló que ellos toman todas las precauciones ya que fondean la embarcación lejos de la gente y no arrancan el motor hasta que están lejos de los bañistas los cuales respetan el espacio. “Solo pedimos que nos dejen trabajar”.

Trejo se encuentra en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, “antes que pegue la brisa”, y ofrece paseos de media hora. Su y número de teléfono celular es el 9994481563 y su lancha se llama “Chelem 2”.

Las palapas se pueden ocupar de 9 de la mañana a 5 de la tarde con un pago de $350. Tienen una mesa con 5 sillas y a los ocupantes no se les obliga a consumir allí, las familias pueden llevar todo lo que deseen o ir a comprar donde quieran, según manifestó el señor Eduardo Choch, quien dijo que ellos laboran todos los días.

Choch dijo que esperan buena afluencia de gente en este periodo vacacional.

En el recorrido por el Pueblo Mágico se vio buena venta de micheladas de huaya, las cuales tiene un precio de 40 pesos y tiene muy buena demanda, según Hidalgo Novelo, del puesto “Micheladas Sisal”. Dijo que las de tamarindo y mango están a 30 pesos y son completamente caseras, hechas por él y su esposa.

Hasta las 2:30 de la tarde seguía llegando gente.— María Ines Castilla Quintal