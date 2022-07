Exigen abrir un mercado en Valladolid

VALLADOLID.— Un grupo de locatarios del mercado de artesanías se manifestaron en las puertas del edificio enojados porque, luego de un mes que les entregaron las llaves de sus locales, el ayuntamiento no abre el lugar y en tanto no venden nada y están inmersos en una crisis al no obtener recursos.

En su momento publicamos que el ayuntamiento decidió entregarle las llaves de sus locales a los locatarios del mercado de artesanías, lo que se entendió en su momento que ya podían ocuparlos, pero los días fueron pasando sin que se abriera el edificio, a pesar que todos ellos acudían.

Luego se empezó a abrir de 10 de la mañana a una de la tarde, tiempo que consideraron insuficiente para que puedan vender, pero luego ya no se abrió el edificio, lo que aumentó la molestia de cada uno de ellos.

Ayer lunes, un grupo de locatarios, entre ellos Jesús Chávez Landeros, Julio César Romero Loría, Manuel Silva Duarte, Julia Uc Balam, Leticia Velázquez Cocom, Adrián Osorio Osorio, Efrén Santos, Pedro Pablo Aguilar Mendoza y Margarita Beh Yupit, acudieron a manifestarse en las puertas del mercado de artesanías, pero sin pancartas, o algún objeto que identifique su molestia.

Les dan largas

Los inconformes señalaron que el alcalde Alfredo Fernández Arceo solo los engaña, pues les entregó las llaves de sus locales para que empiecen a vender, pero no les cumple con abrir el edificio, y las veces que han pedido que los atiendan solo le dan largas al asunto.

Comentaron que el ayuntamiento les argumenta que el edificio aún tiene algunas deficiencias en su remodelación, además que no hay energía eléctrica en sus locales, por lo tanto no pueden ocupar sus espacios.

La CFE les exige un documento que acredite que ellos son los concesionados, pero hasta ahora el ayuntamiento se niega a otorgárselos, de modo que en ese sentido no pueden hacer nada.

Explicaron que están dispuestos a pasar a sus espacios aunque no cuenten con corriente y piden trabajar al menos de ocho de la mañana a cinco de la tarde, aprovechando la luz solar del día, pues ya están desesperados porque hace más de un año que fueron afectados en su economía.

Más tarde, los locatarios informaron que los visitó Kenia Arellano, jefa del departamento de Contraloría interna del Ayuntamiento, quien les ofreció resolver el problema a más tardar el jueves, y se les dijo que ya pueden empezar a pasar sus cosas desde hoy martes.

Ante este ofrecimiento los locatarios desistieron de acudir hoy martes a manifestarse en el Palacio Municipal, pero al mismo tiempo advirtieron que de no cumplirles entonces convocarán a los artesanos del parador del cenote Zací que tienen similar problema para llevar al cabo una manifestación, incluso se invitará a los locatarios del mercado municipal “Donato Bates”, para que se unan a la protesta que podría ser la próxima semana.— Juan Antonio Osorio Osorno