Reacciones a la salida del PRI de edil de Tizimín

TIZIMÍN.— La renuncia del regidor Adrián Quiroz Osorio como militante del PRI generó reacciones diversas de la militancia priista y morenista.

En sus redes sociales, Quiroz Osorio compartió la razón por las que dejaba el partido tricolor y las intenciones de quedar como regidor independiente en el Ayuntamiento.

Su postura en su cuenta privada de Facebook generó una ola de comentarios favorables deseándole suerte y refrendado el apoyo para próximos proyectos.

Sin embargo para Eddie Martín Puga, presidente del Comité Municipal del PRI, la noticia le cayó de sorpresa, pues no se esperaban que renunciar después de sus aportaciones al partido y el apoyo a la militancia.

Incluso dice que para ellos sigue como militante activo pues ni al comité municipal ni al estatal le ha entregado por escrito su renuncia.

Según el líder del PRI, hasta ahora el regidor no ha manifestado los motivos y le extraña que haya generalizado que el partido lo han secuestrado por líderes, cuando en el caso del comité municipal eran buenas las relaciones, sin embargo confirma que la situación a nivel nacional no está del todo bien y lo que menos quieren hoy en día es que más priistas se sigan yendo.

Por su parte el regidor de Morena, Jalil Metri Medina dice que en el tiempo que llevan en el ayuntamiento nunca ha habido un acercamiento con el concejal Adrián Quiroz para manifestar sus intereses de unirse a las filas morenistas, sin embargo hay rumores que tiene intenciones de hacerlo.

“En todos los partidos hay diferentes opiniones y lo que se ha oído por parte de la militancia de izquierda es que sí les gustaría, pero otros que no están de acuerdo. Mi opinión es que todos tienen derecho a cambiar de ideologías si así lo consideran”.

“Ahora, en lo que no estoy de acuerdo es que se cambien de partido y busquen aspiraciones para ser candidato, pero eso lo decidirá la militancia, no veo mal que se cambien de partido pero que no lo agarren como bandera y se crean los salvadores, no me parece”.

“Yo en este momento no tengo las intenciones de cambiarme de partido, no renunciaría porque tengo un trabajo que cumplir, tampoco busco ser candidato, tengo un proyecto grande que es con el campo”.

“El hecho que yo sea regidor de oposición no quiere decir que vamos a golpear, pero si hay algo que no me parece voto en contra; en otras he votado a favor, eso no me hace ser una persona vendida, lo que pasa que yo no entré a golpetear como se acostumbra”, expresa.

Al respecto, Julio César Espinosa Quintal, conocido morenista señala que últimamente ha habido reuniones donde se ha dicho que no se permitirá que nuevos militantes entren solo para ocupar cargos.

“Son bienvenidos, pero no se van cometer los errores de antes por las que el partido perdió la elección pasada” expresa.— WENDY UCÁN CHAN