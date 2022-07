Aumenta precio de terrenos ejidales en Dzibilchaltún

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales actualizó el valor comercial de las 53 hectáreas expropiadas al ejido de Chablekal para que la tierra sea propiedad de la zona arqueológica de Dzibilchaltún y elevó de $127 millones a $131.7 millones el pago de la indemnización, informó Manuel Abán Can, comisario ejidal que firmó el Convenio de Ocupación Previa con el INAH.

Abán Can dijo que la cláusula IV del convenio de ocupación establece que mientras no se finiquite todo el pago, la Comisión de Avalúos actualizará el precio del terreno. Si es un precio a la baja se respeta el monto acordado de $127 millones por las 53 hectáreas, pero si es a la alza, la comisión emitirá una actualización del valor y fijará el nuevo monto.

Este fue el caso de este convenio y hace unos días la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales informó al ejido de Chablekal que el monto del pago que hará el INAH será de $131.7 millones, es decir, un aumento de $4.7 millones adicionales.

Manuel Abán informó que el pago del primer anticipo de $30 millones está por finalizar porque ya cobraron 327 ejidatarios con derechos agrarios del total de 355.

Solo quedan pendiente que cobren 28 ejidatarios inconformes con los términos del convenio de ocupación previa que firmó la directiva ejidal, pero poco a poco acuden por el dinero de este primer pago.

Aumenta pago por terrenos en Dzibilchaltún

“Todos tienen derecho de recibir el pago, se les invitó (a los ejidatarios disidentes) públicamente para que cobraran el dinero que les corresponde en esta operación. No me importa que sean opositores, que se hayan lanzado contra mí, lo importante es que termine este primer pago para que iniciemos la gestión del segundo pago”, señaló Abán Can.

El exdirigente ejidal informó que paga personalmente con el acompañamiento del actual comisariado ejidal, Víctor Manuel Cauich Romero. La mayoría de los ejidatarios cobró en el banco HSBC porque recibieron una tarjeta bancaria o tenían cuenta bancaria en esa institución.

A los ejidatarios que no pueden realizar el trámite por impedimento físico se les entrega su pago en su propio domicilio.

Continúa plantón de ejidatarios

Abán Can dijo que un pequeño grupo de ejidatarios inconformes permanece en plantón a un lado de la entrada principal a la zona arqueológica, pero no impiden el acceso al lugar.

“Para el ejido de Chablekal ya se solucionó este problema en forma definitiva”, destacó el líder campesino.