Lylo Fa y Rommel Pacheco reaccionan a reportaje sobre la fortuna del diputado (Vídeo)

A través de sus redes sociales, Alhely Fallah –mejor conocida como Lylo Fa-, esposa del diputado federal Rommel Pacheco, reaccionó a la publicación del reportaje de El Universal "Fortunas de diputados federales: casas, vehículos y relojes de lujo, terrenos...", del cual hizo eco este martes Diario de Yucatán.

En dicha publicación se alude a varios diputados federales y se señala que el exclavadista olímpico tiene cinco casas, tres terrenos y un departamento, además de un Audi A3 que le costó medio millón de pesos. Eso basado en las declaraciones patrimoniales de los legisladores.

Si bien se trata de un reportaje presentado a nivel nacional por El Universal, la influencer yucateca reveló que la información le llegó a través de "sus primas de un periódico del sureste, del cual no vamos a decir nombre para no darle publicidad gratis...".

A través de varios clips para reforzar el tono "cómico" de la plataforma de TikTok, en la cual grabó el vídeo y desde la que ha proyectado la imagen de su "guapo", como se refiere a su esposo el político panista; Lylo Fa no desmintió que Rommel Pacheco tuviera los bienes que se le adjudican, y pretendió sugerir que éstos presuntamente los consiguió antes de su diputación por medio del PAN.

Aunque dijo estar dispuesta a defender a Rommel Pacheco de cualquier comentario (en las redes sociales de Diario de Yucatán las opiniones están divididas), la creadora de contenidos yucateca se dijo "satisfecha del apoyo de la gente", que destacó que antes de la política el yucateco ya era un referente deportivo.

"La realidad es que el guapo (Rommel Pacheco) nunca ha necesitado de la política para hacerse de sus cosas, porque las consiguió con trabajo. La realidad es que el guapo nunca ha necesitado de la política para hacerse de un nombre, pero sí a muchos les perjudica que esté trabajando, que haga las cosas bien y que Yucatán se esté dando cuenta. Y para los vendidos que escribieron y pagaron esta nota...", remató la joven yucateca, cerrando su vídeo con dos clips en el que uno se escucha a un hombre decir "ninguno de ustedes sirve para nada" y después a una mujer con "bendiciones".

La "reclamación" de la influencer ya cuenta con miles de reacciones y comentarios, que le aplauden "su amor" por el exclavadista, aunque cabe recordar que es justamente Lylo Fa quien se ha encargado de promover a través de sus redes sociales la figura de Rommel Pacheco como un político cercano a la gente, pues es común ver en su perfil de Tiktok los bailes en parques de diversas comisarías, sus participaciones en coloridas marchas de Progreso, así como sus ayudas a diversos ciudadanos que lo necesitan.

Incluso de forma "casual" ha dejado ver el aparente apoyo de la gente a las aspiraciones de Rommel Pacheco a la gubernatura de Yucatán, de lo cual se da cuenta en la editorial de Plaza Grande publicada este martes.

En respuesta solicitada por el Diario a Rommel Pacheco Marrufo, diputado federal por el III Distrito, sobre sus bienes mencionados en el reportaje de El Universal, el exclavadista manifestó que "fueron adquiridos mucho tiempo antes de que ingresara a la política".

“Son producto de mis éxitos como deportista profesional de alto rendimiento durante más de 25 años de trayectoria en los que fui Campeón Mundial, Campeón Panamericano, cuatro veces finalista olímpico y multimedallista en diversas competencias internacionales de primer nivel”, expresó en una carta enviada a Diario de Yucatán.

En su escrito, el legislador del PAN indicó que todos sus bienes son producto de su trayectoria como deportista, así como del trabajo que ha desarrollado para diversas marcas patrocinadoras, campañas, programas de televisión y más de 500 conferencias motivacionales impartidas en empresas, instituciones y universidades en todo México.

“Gracias a que me he preparado académicamente, a la par de mi formación como deportista, me he asesorado adecuadamente y he sabido invertir bien mi dinero para que el fruto de mi esfuerzo tenga un buen destino”, señaló en la carta en la que también dijo que él es producto de la cultura del esfuerzo.