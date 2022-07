Marea roja en Yucatán: ''Claro que sí afectará'', afirman veteranos pescadores

PROGRESO.– Aunque las autoridades minimizaron los efectos por la marea roja que se encuentra en Yucatán, pescadores ribereños de Progreso aseguraron que "claro que sí afectará".

"Por más que digan que no hay riesgo para la pesca y no es agresiva, lo cierto es que la marea roja tendrá consecuencias negativas en la costa Norte, el pescado se está yendo al Poniente", señalaron.

Eduardo López Coral, conocido como “Negro Balam”, y Miguel Arcángel Dzul Medina, con más de 50 años dedicados a la actividad pesquera, recordaron que ya vivieron anteriores mareas rojas que propiciaron mortandad y arribazón de mero, langosta y pulpo.

Con base en su experiencia, aseguraron que sí afectará el fonómeno natural, "habrá consecuencias negativas".

“Dicen que no es agresiva y que no hay mortandad de peces y claro que no la hay porque ya no hay pescado cerca de la costa".