Canasta básica más cara en Tizimín

“El dinero ya no vale lo mismo”

El aumento generalizado de precios en el país está provocando un fuerte golpe a la economía de los tizimileños quienes consideran que el dinero cada vez vale menos.

El huevo, el pollo fresco, las frutas, verduras, el aceite, el frijol e incluso el calzado y hasta un arreglo floral ya no cuesta lo mismo que hace un mes.

El comercio establecido en Tizimín indica que la inflación ya se ha vuelto un tema serio no solo para ellos como vendedores, sino hasta para las amas de casa.

Como ejemplo, Fidel Bobadilla Pacheco quien se dedica a la venta de pollo fresco dice que el kilo de la carne que estaba hasta hace 4 meses entre 50 y 55 pesos hoy está en $65.

Explica que en este caso el incremento se da por la guerra entre Rusia y Ucrania quienes son los surtidores de los granos con los que se realiza el alimento para los pollos, además de los combustibles que han subido y el gas que también emplean para limpiar los pollos.

Por si fuera poco, dice que hasta el paquete de bolsas de plástico que antes conseguían en 30 pesos subió exageradamente a 80 pesos por lo que se ven en la necesidad de aumentar sus costos.

“Hay personas que vienen y quieren que les vendan 30 pesos de pollo pero qué se les puede vender, es cuando se dan cuenta que su dinero ya no vale lo mismo”, expresa.

Ángel Ucán Canul es un productor que vende en el mercado verduras y hortalizas, según indica, aunque no mucho pero han tenido que subir de dos a 3 pesos sus productos debido a que los fertilizantes cada vez están más caros: en enero el saco lo compraban en $900 y ahora ya llegó a 1,500 pesos.

Sin embargo dice que en ocasiones entiende la situación de las amas de casa sobre todo las que viven en condiciones vulnerables porque llegan buscando hasta la calabaza más pequeña para que no les cueste mucho por lo que al final terminan apoyando cuando se dan esos casos rebajando precios.

El casillero de huevos que todavía hace dos meses se podía conseguir en 65 pesos hoy ya llegó a su más alto precio ya que está en el mercado a 83 pesos por lo que hay lugares donde una pieza puede costar 4 pesos.

Eugenia Zaldívar Massa dice que la gente no lo cree pero a ellos les terminan vendiendo la caja completa de huevos en $930 y por esa razón tienen que ofrecer el casillero a 80 porque si no ya no resulta.

Incluso dice que desde enero comenzaron a dispararse los precios, iban de 5 en 5 o de 10 en 10 hasta que está vez de repente llegó a 80 cada casillero y en otros lugares lo dan a $85.

El calzado, aunque no es considerado de la canasta básica, actualmente el fenómeno de la inflación está causando estragos ya que en el último mes hubo aumentos en nuevos modelos y han subido 5 pesos cada par por lo que se espera alzas en zapatos escolares.

La mayoría de los productos de la canasta básica que se ofrecen en tiendas de abarrotes y hasta los refrescos embotellados, a partir del mes de julio comenzaron a subir de 1 a 5 pesos sus productos como el aceite comestible, el azúcar, el frijol, el refresco de cola, entre otros.— WENDY UCÁN CHAN

