Indignación por reforma del Isstey; llueven reclamos a legislador tras explicación en vídeo

TIZIMÍN.— A casi una semana que los diputados del PAN, PVEM, Nueva Alianza y la “traidora” expriista Fabiola Loeza Novelo, hoy legisladora sin partido, aprobaron por mayoría la nueva ley del Isstey, el asunto aún sigue siendo motivo de reproches e insultos a los legisladores que dieron su aval.

Entre los diputados que levantaron el dedo de aprobación a la reforma propuesta por el gobernador Mauricio Vila Dosal está el tizimileño Esteban Abraham Macari, quien un día después de dar su aprobación publicó un video con sus razones.

Entre los argumentos que mencionó Abraham Macari está que “se modificó la edad, antes te podías jubilar y pensionar a los 40 años y no es justo cuando estas en plena plenitud de vida, por eso se movió y para que te puedes jubilar tengas que aportar 35 años de antigüedad.

“Lo más fácil hubiera sido hacernos pend... como hizo Rolando (Zapata Bello, ex gobernador), hacerse guaje pero no, estamos aquí agarrando al toro por los cuernos”.

Las reacciones a los motivo de Esteban Abraham no se hicieron esperar y su publicación cosechó decenas de reproches, la mayoría de quienes se ven afectados con la reforma.

Entre los comentarios más recientes estaba el de Gabriel Vargas Marin, quien escribió: “Presiona a tu patrón Mauricio Vila para que persiga a quienes hicieron el problema, para ti es más fácil decir que lo hiciste para beneficio de los trabajadores y no porque no quieres confrontar a tu jefe”.

Llueven reproches a legislador. Reacciones al vídeo de Esteban Abraham Macari

El video que publicó el diputado local Esteban Abraham Macari donde justifica su postura en torno a la polémica reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) sigue generando controversia en las redes sociales.

Un sinfín de comentarios le han llovido al legislador estatal panista, algunos ha respondido y otros los ha dejado sin respuesta tras la presión generalizada de los trabajadores, pues hay internautas que le recuerdan los terrenos de Altabrisa que vendió el ex gobernador Patricio Patrón Laviada.

Tal es el caso de Albertico Salvatrucha quien escribió: Y los terrenos que vendió Patricio Patrón que eran propiedad del Isstey".

Entre los usuarios también hay trabajadores como José Roberto Méndez Estrada, quien le responde con un cuestionamiento. “¿No se afectó? Yo tendré que trabajar 4 años más para poder pensionarme y jubilarme, ya trabajé 8 años más, en donde están todas las mentiras que tú dices”.

Sol Burgos escribió: “Ojalá pudieras aguantar un solo año siendo un trabajador judicial, es muy fácil aguantar más años si su trabajo es no hacer nada, te invito a que un solo año aguantes la presión de ser empleado judicial y luego hablas de edad productiva”.

Juan de Dios Aguilar dijo: “Quieres que los trabajadores paguemos lo que se han robado los gobierno anteriores y actual”.

Responden a señalamiento de legislados

Ante el cometario que hizo el diputado, en cuanto a que se hicieron modificaciones con la edad pues no le parecía justo que a los 40 años uno se tenga que jubilar estando en plenitud productiva, no faltaron quienes le contesten.

Frank Couoh le dijo: “No puede jubilarse uno de 40 años, para ello empezaría a trabajar con 10 años de edad, más 30 de servicio es erróneo su lógica y planteamiento señor diputado”.

Jesús Tut le dice: “Cuanta ignorancia y cuanta mentira ojalá y leas un poco uno no se puede jubilar habiendo cotizado mínimo 30 años, de donde sacas que te puedes jubilar a los 40 años de vida, por si no estas enterado no existe ningún quebranto ni desfalco, los gobiernos anteriores le pagaron al Isstey con terrenos con un valor muy superior al adeudo, solo tienen que venderlos, ahora resulta que te tenemos que agradecer por habernos hecho el favor de aprobar la nueva ley, tu solo obedeciste órdenes”.

Piden ir contra los responsables de la crisis en el Isstey

Otros como Zazil Ramírez le escribió: “Pues busquen y encuentren pruebas en contra de Ivonne, embarguen sus propiedades y que asuman su responsabilidad, no manejen a los que no tuvieron nada que ver en esa quiebra. Ustedes buscaron una salida fácil para no tocar a un político y tampoco es justo que los paganos sean todo el magisterio.

Viviana Yañez también cuestiono: “Y por qué no comentas en cuanto dinero pagaron por el hotel Costa Club y quien lo compró .

Sobre los descuentos que se harán cada año a trabajadores, hubo maestras como Moni Flores Matos quien escribió: “Diputado esa tabla y esos ajustes que se hicieron donde lo podemos consultar, porque hasta hoy nadie ni el sindicato nos explicó ni nos presentó la propuesta a quienes estamos involucrados y a los que nos afecta directamente.

Armando Aguiar Maldonado también escribió: “Existen tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, si los dos primeros presionan al judicial para que encuentren a los culpables del desfalco y devuelvan lo robado, esta acción se les aplaudirá pero como están muy cómodos viendo quien paga los platos rotos se les seguirá tildando como lo están haciendo”.

Juan Ricardo Paredes Casanova preguntó: “¿Y el dinero de la venta de los terrenos en la administración anterior?”.