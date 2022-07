En Valladolid esperan que el gobernador de Yucatán ''cumpla'' su compromiso

VALLADOLID.— Aunque no les satisfizo la respuesta que les dio el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien les dijo que es inviable la construcción de puentes en el libramiento con la carretera federal, porque la carga vehicular no lo justifica, algunos integrantes de la Sociedad Unida de Oriente se reunieron en el crucero de la vía federal que lleva a Cancún y expresaron que tienen esperanza que el ejecutivo estatal cumpla su palabra de llevar la petición al gobierno federal para que éste conozca esa necesidad, aunque fue notorio el desánimo entre algunos de ellos.

El lunes pasado, en la visita que realizó en esta ciudad el gobernador Vila Dosal fue interceptado por Jorge Escobedo Esquivel y Miguel Pat Xuluc, en su calidad de integrantes de la Sociedad Unida de Oriente, para entregarle un oficio con firmas que avalan la petición de la construcción de puentes en la carretera federal que conduce a Chichimilá y en la que va hacia Cancún, con crucero con el periférico.

Sin embargo el ejecutivo fue tajante al decirles que no se justifica el puente, debido a que el aforo vehicular no es el suficiente, según un estudio que hicieron “expertos” en la materia, a lo que Escobedo Esquivel le insistió, pero Vila Dosal le respondió “yo soy experto, ¿tú eres experto?”, lo que originó que Escobedo Esquivel dijera que no.

La Sociedad Unida de Oriente había organizado una manifestación para ayer miércoles, incluso pensaba repartir volantes a los conductores, pero luego de la visita del gobernador desistieron en su plan.

Respuesta de Vila Dosal no los deja satisfechos

Sin embargo algunos miembros de la agrupación como Limberth Santoyo Arzápalo y Miguel Pat Xuluc, acudieron al crucero ubicado en la carretera federal que conduce a Cancún con el cruce con el periférico, pero en realidad trataban de determinar su posicionamiento sobre la respuesta del ejecutivo estatal.

En realidad no quedó claro el motivo de la visita al crucero, incluso otro de los promoventes, Héctor Aguilar Rivero, solo acudió, habló unos minutos con los otros dos y se retiró.

Más tarde Pat Xuluc comentó que aunque no están satisfechos con la respuesta que les dio Mauricio Vila, no les queda otra alternativa que aceptar la construcción de las glorietas, mismas que fueron presentadas como propuestas del ayuntamiento.

Pat comentó que está notando un desánimo de algunos miembros de la Sociedad Unida de Oriente de no querer participar e insistir en el plan de seguir exigiendo la construcción de puentes en los cruceros del libramiento.

En sus redes sociales, el alcalde, Alfredo Fernández Arceo, manifestó que el plan de construir las glorietas en las entradas de la ciudad va por buen camino, pues el gobernador Mauricio Vila Dosal se ha comprometido con su apoyo para concretarlos.