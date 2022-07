Acusan invasión de unos terrenos en Valladolid

VALLADOLID.— Maximiliano Kumul Can y Miguel Ricardo May May, comisario y secretario ejidal, respectivamente, denunciaron que el grupo de ejidatarios conocido como “Los Broncos”, que encabezan Aurelio Xiu y Antonio Cocom Abán, están invadiendo parte de los 60 lotes del polígono de Zaciabil que se asignaron a la gente que no le tocó terrenos cuando se lotificaron en 2014.

En ese año, durante la administración del excomisario ejidal Leonardo Pech Un, se lotificaron más de 350 hectáreas del polígono de Zaciabil, que debieron dividirse entre los 700 ejidatarios inscritos en el padrón.

Sin embargo, debido a la división de grupos entre los ejidatarios, a unos 200 de ellos no les tocó un terreno de manera ilegal, lo que les dio la oportunidad a los integrantes de la entonces directiva de apoderarse de una mayor superficie que al resto de los ejidatarios.

El problema empeoró con la llegada del excomisario ejidal José Matilde Cervera Dzul, quien avaló todo lo que hizo su antecesor.

Incluso, le otorgaron al entonces asesor jurídico Rafael Acosta Solís algunos predios, entre ellos un terreno donde hay un cenote que ahora explotan turísticamente “Los Broncos”.

Todo parece indicar que el mismo Acosta Solís financió la infraestructura que se hizo en el cenote, donde se construyeron escaleras y otras cosas para la comodidad del visitante, lo cual representa una irregularidad porque ese terreno está en un proceso jurídico en el Tribunal Agrario.

No obstante, Kumul Can y May May explicaron que “Los Broncos” ya empezaron a invadir otros terrenos de los 60 lotes que serían de los ejidatarios que no les tocó en su momento, para repartir a la gente de su grupo.

Incluso, agregaron, engañan a personas foráneas para vender terrenos de manera fraudulenta sin el consentimiento o la aprobación de la asamblea ejidal.

Ante esta situación, los directivos del comisariado ejidal advirtieron que se puede originar un conflicto mayor, debido a que cada vez los afectados están más molestos y en cualquier momento pueden tomar acciones, sobre todo porque las autoridades de la Fiscalía todavía no hacen justicia, pese a que se realizaron ocho denuncias contra los involucrados.— J.A.O.O. Diario de Yucatán