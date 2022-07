Yucatán. Pareja infiel es descubierta tras sesión de fotos en Tekax; esta es la historia

Una sesión de fotos en Tekax terminó en escándalo viral luego de que gracias a las fotos entre una chetumaleña de nombre Victoria Cabrera y un cubano llamado Yamil Marfil, se descubrió que ambos le eran infieles a sus respectivas parejas.

Las imágenes causaron furor en redes sociales, primero porque Victoria decidió utilizar un terno muy bonito para la sesión, pues ahí estaba anunciando que ella y Yamil iban a casarse, sin embargo, un comentario de una joven de nombre Julika Novelo Castro rompió el silencio y decidió contar la verdad, asegurando que el cubano era padre de sus dos hijos (Aysel y Yamil Jr) y que incluso aún seguía casado con ella. Aquí la historia completa.

Sesión de fotos en Tekax destapa infidelidad

Fue a través de Facebook, que la sesión de fotos en Tekax protagonizada por Victoria Cabrera y Yamil Marfil se viralizó, pues anunciaron su boda y además que estaban a la espera de un bebé.

El escándalo comenzó cuando Julika Novelo Castro decidió desmentir a Yamil, un joven cubano con el que se casó y tuvo dos hijos; la primera esposa de Yamil arremetió en su contra asegurando que él le había mentido, pues le dijo que saldría de viaje por trabajo, cuando en realidad fue a casarse a Tekax con Victoria.

Asimismo, aseguró que tras el "circo" que se armó gracias a esas imágenes, ella se dio cuenta de que ambos están enfermos, pues incluso dijo que Victoria Cabrera había salido mucho tiempo con uno de sus primos y solo lo había utilizado por dinero, pero como no "logró su cometido" decidió alejarse.

Julika Novelo Castro expresó que Yamil siempre negó a Victoria, pero ella sospechaba lo que sucedía entre ambos desde hace tiempo pues tenía pruebas y su intuición nunca falló. La joven expresó que el papá de Yamil está enfermo de cáncer y que su mamá padecía de los nervios, sin embargo, él se mantenía alejado de ellos puesto que sus padres no estaban de acuerdo con las actitudes que tenía y estaban devastados.

Incluso en la publicación original de las fotos en Tekax, el padre de Yamil, el señor Antonio Marfil, expresó su molestia en los comentarios cuestionándole cómo es que podría prestarse para una situación así y le exigió que parara la situación y pusiera orden, pues de lo contrario él tomaría cartas en el asunto.

Dentro de su comentario, Julika Novelo también comentó que a ella no le interesaba buscar a Yamil, pues no era de esas mujeres y que incluso estaba agradecida porque ya no estaría en sus vidas, sin embargo, esperaba que la gente se diera cuenta de la clase de personas que son él y Victoria Cabrera y que la vida les regresara lo mal que estaban actuando.

Cabe mencionar que otro de los comentarios que generó varias reacciones, fue el de un familiar del que fuera prometido de Victoria Cabrera en 2021. Esta persona aseguró que salía con uno de sus primos llamado Gerardo Ortiz, y que incluso presumió que se iban a casar, pues estaba embarazada y quería apresurar la boda. Sin embargo, de manera repentina les dijo que perdió al bebé y desapareció. Fue gracias a esa sesión de fotos en Tekax que se enteraron de que ella se había casado con otra persona y que simplemente dejó a su primo por el cubano Yamil Marfil. El comentario también destaca que Victoria Cabrera siempre se mostró interesada y que solamente está con su nueva pareja por su supuesta posición económica.

“Ella salía con mi primo, y todavía lo presumió en agosto de 2021 que se iba a casar con el, tras conocerlo en parejas Facebook. Y quiero recalcar que ella quiso apresurar la boda, asegurando que estaba embarazada. Según perdió al bebé y se desapareció, hasta ahora que nos enteramos que está embarazada y tiene de pareja a otro sujeto”

De igual manera, ante las miles de reacciones y comentarios que ha generado la sesión de fotos en Tekax y la infidelidad de Victoria y Yamil, la joven originaria de Chetumal destacó en su página de Facebook que no le importan los comentarios de la gente y que mientras ella y su bebé estén bien, lo demás viene sobrando. Asimismo, agradeció las muestras de apoyo que le hicieron llegar algunas personas.

En un inicio Victoria Cabrera reveló que la pedida de mano oficial había sido en Tulum, pero la sesión de fotos se realizó en Tekax debido a una promesa que le había hecho a su abuelita que ya falleció y quiso cumplirla.

Victoria y Yamil, una historia como Forrest Gump

Hace unos días, Victoria Cabrera, quien se dice maquillista profesional, a través de su página de Facebook compartió su historia de amor con Yamil Marfil, un hombre de origen cubano, la cual cataloga como una historia idéntica a la de Forrest Gump, pues tal cual como ella describe, se conocieron hace 9 años pero sus "caminos eran distintos" y aunque continuaron como amigos, ambos eran el amor platónico del otro.

Hace cinco años, Victoria y Yamil comenzaron a verse con otros ojos, pero la vida les impedía estar juntos, así que decidieron mantenerse separados pese al amor que se tenían. Sin embargo, hace un año, se reecontraron y ya no pudieron ocultar su amor ni un minuto más, por lo que ahora se encuentran luchando y dándolo todo por lo que su corazón les dicta.

Victoria compartió en esa misma publicación, que tanto ella como Yamil están cumpliendo todas las promesas que se hicieron un día y que igual que Forrest y Jenny, pese a las circunstancias y el tiempo, están juntos y forman una familia.

Cabe mencionar que este post estaba acompañado de las fotos de la pedida de mano que Yamil le hizo a Victoria, incluso se hicieron varias fotografías temáticas acompañadas de las amigas de ella.

Pareja infiel de Tekax podría ir a la cárcel

De acuerdo con el abogado penalista Javier Chávez, en México no está permitido tener un doble matrimonio y el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que Yamil, el cubano que es esposo de Victoria Cabrera, podría pasar hasta cinco años en la cárcel.

Asimismo, Julika Novelo Castro podría obtener el divorcio de manera directa mientras que Yamil perdería todos los derechos de matrimonio, sin embargo, aún tendría obligaciones legales con sus dos hijos. Por otro lado, si esta persona obtuvo la nacionalidad gracias a su matrimonio con una mexicana, también la perdería de manera automática y su estancia en México sería ilegal, por lo que tendría que ser deportado del país inmediatamente.

"Con las evidencias fotográficas y el acta de los dos matrimonios son pruebas contundente para denostrar que el acusado incurrió en un delito de manera dolosa" dijo el abogado

Reacciones en redes por sesión de fotos Tekax y la infidelidad

Las reacciones, memes y comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, incluso ya hay hasta vídeos de Tiktok con el título "chismesito de Tekax" en el que el usuario @goutierrepop hizo un hilo con toda la historia, pues además de exhibir que Yamil Marfil era un patán con Julika Novelo, su primera esposa, también exhibió varios comentarios de mujeres que se habían topado con él en Tinder, pues aseguraba que buscaba pareja y que era millonario.

Asimismo, relató que la familia de Julika vendía "Betterware" y que cuando le pidieron a Yamil el favor de que los ayudara a repartir pedidos, puso sus condiciones, pues le daba pena que lo vieran vendiendo ese tipo de productos. Por otro lado, también habló del pasado de Victoria Cabrera, pues la exhibió asegurando que siempre seguía el mismo "modus operandi" con los hombres y que cada seis meses encontraba al amor de su vida.

Por supuesto que entre los comentarios también hay opiniones divididas, puesto que hay quienes aseguran que él es un mal agradecido que no supo valorar lo que tenía, hay otras personas que culpan a Victoria Cabrera por su forma de hacer las cosas.

"Es cubano, ese es su negocio." "Es mejor que se quede sola a estar con una persona así". "Primero que mantenga a sus dos hijos." "En junio estaba con otro hombre y ya se le veía la panza" Son algunos de los mensajes que los usuarios dejaron en redes sociales.