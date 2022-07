Niega injerencia en lío ejidal en Valladolid

En respuesta a una nota publicada el domingo pasado, sobre un conflicto entre grupos ejidatarios antagónicos por terrenos de Zaciabil, el licenciado Rafael Acosta Solís hizo llegar a las oficinas centrales del Diario un escrito con precisiones del asunto en el que la parte acusadora lo vincula:

En referencia a lo dicho por ejidatarios sobre que la contraparte a la que se le acusa de invasión de terrenos le otorgó al asesor jurídico algunos predios, “entre ellos un terreno donde hay un cenote que ahora explotan turísticamente ‘Los Broncos’, Acosta dice:

“El suscrito fue el abogado que regularizó todos los terrenos de Zaciabil con más de 348 hectáreas, logre hacer las asambleas que no se podían hacer, y le entregué a cada ejidatario su certificado parcelario, y por un juicio agrario donde le recupere más de cien hectáreas, por todos esos trabajos, el ejido me pagó con tres hectáreas, pues no tenían dinero, algunas de ellas que sufren invasión por culpa de la anterior y actual directiva del ejido, y que están debidamente denunciadas ante la Fiscalía General del Estado de Yucatán”.

Respecto a otra afirmación de los acusadores, en cuanto a que Acosta Solís financió la infraestructura que se hizo en el cenote, donde se construyeron escaleras y otras cosas para la comodidad del visitante, lo cual representa una irregularidad porque ese terreno está en un proceso jurídico en el Tribunal, expresa:

“Todo esto es falso, yo no he financiado ninguna infraestructura, y no existe demanda agraria sobre alguna de las propiedades con las que me pagó el ejido de Valladolid, municipio de Valladolid, Yucatán, los declarantes mienten.

“Hechos falsos”

“Me agravia la publicación porque expone hechos falsos, para afectar mi honor y reputación, imponiéndome datos que no tienen sustento, pues al dedicarme a la asesoría de grupos agrarios, las personas que son antagónicas a mi actuar utilizan estas notas con datos falsos e inexactos para ofenderme y desacreditamente y afectar mi trabajo, los ejidos no reciben dinero de los gobiernos, ni de los contribuyentes, son grupos organizados, con medios propios de subsistencia, su forma de desacreditar es inventar datos falsos y difundirlos.

“Pero además de la lectura de la nota, hacen suposiciones con la intención de desacreditarme, solo se menciona mi nombre para tratar de involucrarme en un conflicto donde el suscrito no tiene ninguna relación, ni motivo para estar en la nota, la intención es crear antecedentes falsos y difamatorio, para involucrarme en un conflicto del cual no tengo injerencia, ni asesoro a ninguna de las partes” .

Acosta Solís también anticipa que ejercerá su derecho en una instancia civil motivo por el cual menciona los documentos probatorios con los que cuenta y remite copia de su pasaporte como identificación.— Megamedia

DiariodeYucatan