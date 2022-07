Reembolso parcial por quejarse de panteón en Espita

ESPITA.— En esta villa una empresa particular comenzó a reembolsar el dinero a algunos quejosos que manifestaron su enojo por un cementerio “de primer nivel” inconcluso.

El pasado jueves 30 publicamos la inconformidad de un grupo de espiteños quienes manifestaron su molestia pues desde el 2020 comenzaron a pagar fosas comunes en un panteón que tendría todos los servicios.

A casi dos años de haber pagado los 8 mil pesos que les cobraron por cada fosa, los afectados señalaron que comenzaron a sospechar que se trató de una estafa.

Tras la publicación los afectados fueron citados y a unos cuantos les comenzaron a devolver parte de lo que habían pagado con la promesa que pronto se les devolverá todo el dinero.

Lo que aún no entienden y no les informan es que si se terminará o no el panteón, ya que la constructora no a todos está citando, sino a los que levantaron la voz.

Las autoridades municipales tampoco han intervenido, pues según los afectados es un tema que atañe a una constructora particular en quien confiaron.

Lo que se rumora es que el ex alcalde Josué Castillo Amézquita puede estar involucrado ya que era socio de obras en Espita cuando estaba como presidente municipal de Espita.

Cabe recordar que el ex edil espiteño fue demandando en la Fiscalía General de la República por el presunto fraude millonario de recursos públicos.

Ahora lo único que esperan los afectados es que se devuelva todo el dinero que pagaron pues temen que haya una venganza.— WENDY UCÁN CHAN