Tren Maya: Ejidatarios presionan a la 4T con bloqueo

SISBICCHÉN, Chemax.— Decenas de ejidatarios de esta comunidad decidieron bloquear hoy, minutos antes del mediodía, el camino de acceso al pueblo, bajando del puente que lo une con la comisaría de Catzín, enojados porque la Secretaría de Turismo del gobierno federal se niega a construirles una ofrecida ciclopista que los llevaría a su ejido.

Los ejidatarios también demandan la construcción de un kilómetro del camino que los conduce justamente a la comunidad, que se ha deteriorado por la constante circulación de camiones de volteo y tractocamiones para trasladar materiales a las obras del Tren Maya,

José Dolores Canché Rodríguez, comisario ejidal, de esa comunidad, recordó que desde que se inició el proyecto del Tren Maya en su zona comenzaron a tener problemas con el pago por las afectaciones a sus tierras, aunque luego de unos meses se les compensó sin problema.

¿Qué acordaron con la Secretaría de Turismo?

En 2021 firmaron un convenio con la Secretaría de Turismo federal para que en el proyecto del Tren Maya se incluya la construcción de una ciclovía de cuatro kilómetros que los llevaría a su ejido, debido a que con el cruce los rieles de tren y la vía de cuota les bloquearon el camino de acceso a sus parcelas.

El año pasado les dijeron que no habría problema, y para eso se tenía que firmar un convenio, lo cual hicieron, pero luego representantes de Sectur les quitaron el documento con el argumento que lo llevarían a Ciudad de México para que se firme, pero en realidad se los “robaron” porque nunca se los regresaron.

Algunos camiones de volteo que permanecieron inactivos a causa de la manifestación en Sisbicchén, Chemax (Foto de Juan Antonio Osorio Osorno)

Con ánimos de colaborar en el proyecto del Tren Maya no hicieron nada entonces. Pasó el tiempo y se dieron cuenta que la obra avanzaba y no había indicios de que les vayan a cumplir con la ciclovía, incluso no existen intenciones de concretar el ofrecimiento.

José Dolores Canché Rodríguez expuso que bajando el puente hacia su comunidad ya se deterioró completamente el camino de acceso, por lo que exigen que se les reconstruya de nuevo, incluso ahora con las lluvias se convierte en un lodazal difícil de transitar, afectando a todos los vecinos que se dirigen a esa comunidad de Chemax.

Bloquean el paso de los camiones de volteo

Ya fastidiados de hablar con representantes de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados, (ICA), encargada de la obra del Tren Maya, y que no les resuelve nada, decidieron manifestarse y cerrar el acceso al pueblo, donde acuden los conductores de los camiones de volteo en busca de materiales y de otros servicios que se les proporciona en el lugar.

Hasta entrada la tarde seguían varados sobre el puente en construcción y sobre el camino que conduce a la comunidad varios camiones de volteo en espera que se resuelva el problema.

El Tren Maya avanza. Cerca de Holcá, en Kantunil, Yucatán, en el Tramo 4, siguen los trabajos del terraplén y se construyen los muros laterales de un Paso Inferior Vehicular. #SúbeteAlTren pic.twitter.com/M2Kcql3PIL — Tren Maya (@TrenMayaMX) July 6, 2022

Un representante de ICA identificado como Raúl Rodríguez se presentó en el lugar con intenciones de resolver el problema, pero los ejidatarios insistieron en que quieren la presencia de algún representante de Sectur para que se llegue a un acuerdo. Los ejidatarios inconformes se negaron a negociar el desbloqueo de la vía con un representante de ICA. Solo dialogarán con algún funcionario de la Sectur (Foto de Juan Antonio Osorio Osorno)

El comisario ejidal comentó que le habían informado que por la tarde-noche arribaría un representante de Sectur para dialogar sobre el problema, de modo que decidieron permanecer en el lugar hasta que se resuelva la situación.

Problemas por la obra del Tren Maya

Por su parte, el comisario municipal Erácleo Rodríguez Arceo manifestó que la presencia de los camiones de volteo en la comunidad les está originando muchos problemas, “incluso ya rompieron una banqueta, ya doblaron un poste de la CFE, y no se ha hecho nada al respecto”.

Recordó que hace unos días, luego de una reunión, se les pidió circular a baja velocidad en el pueblo para evitar accidentes pero han hecho caso omiso, de modo que están analizando la posibilidad de tomar decisiones más drásticas en contra de los choferes de los volquetes.

“Pero para eso se tendrá que convocar a una reunión a la comunidad para que se tomen las decisiones pertinentes”, apuntó.