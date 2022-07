Acusan irregular apertura de local en Valladolid

VALLADOLID.— Locatarios del mercado de artesanías, entre ellos Pedro Aguilar Mendoza, manifestaron su molestia porque luego de casi un mes que les entregaron sus locales no se abre el edificio de manera permanente, además que hasta ahora no les hacen las conexiones individuales a cada local, de modo que no pueden trabajar.

Los locatarios recordaron que desde hace más de tres semanas les entregaron sus locales y les ofrecieron que ya podían ocuparlos sin problema, pero desde entonces solo les abren el edificio de10 de la mañana a una de la tarde, pero ayer miércoles hasta las 11 a.m. no les habían abierto el lugar, de modo que nadie acudió para continuar acomodando sus productos.

Además, a pesar que el edificio ya cuenta con energía eléctrica, sus locales comerciales aún no lo tiene, pues les están exigiendo un documento de su concesión para que les hagan sus conexiones pero el ayuntamiento aún no se los proporciona, solo les han hecho dar vueltas sin resultado.

Comentaron que nadie lleva sus productos y mercancía porque tienen miedo que se los roben ante lo vulnerable que están los locales, sobre todo las islas que están en medio del interior del edificio que no tiene ningún tipo de seguridad, de modo que siguen en las mismas condiciones desde hace un año y dos meses desde que fueron reubicados.

Les dicen que ya se pueden pasar, pero no existe ningún tipo de garantía para la seguridad de su mercancía, además que el edificio no se abre de manera permanente, lo cual ya los tiene molestos y cansados de tanto tiempo sin trabajar como antes.

Varios de ellos permanecen en el estacionamiento público donde fueron reubicados, otros se vieron en la necesidad de rentar locales comerciales en el centro de la ciudad, pero ya no pueden pagar las rentas porque no tienen las ventas necesarias para cubrir esos gastos.

Ahora con las vacaciones de verano que empieza oficialmente la próxima semana esperan que lleguen muchos turistas y ellos no pueden trabajar, motivo por el cual exigieron que las autoridades municipales les cumplan con abrir el edificio de ocho de la mañana a 8 p.m. para que puedan ocupar sus locales, además piden que les conecten sus tomas de energía, a fin que el problema se solucione.— Juan Antonio Osorio Osorno