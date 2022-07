Le sale dueña a un lote de escuela en Citilcum; son terrenos cercanos al Tren Maya

CITILCUM, Izamal.— Padres de familia de la primaria "Manuel Rodríguez Sosa" protestaron en el centro de esta comisaría porque dijeron, están sorprendidos de que le haya salido dueña al terreno de esta escuela y tienen la incertidumbre de qué pasarán con el colegio donde estudian sus hijos.

Narraron que la escuela tiene unos 40 años en este lote, donde ya se construyeron salones y un domo, y les tomó por sorpresa que María Polanco, quien se dijo vecina del puerto de Progreso, llegó hace unos días y les dijo que es la dueña del predio y que lo adquirió por medio de Manuela Ed, originaria de Citilcum y también vecina de Progreso.

Los padres de familia se reunieron en el centro de esta población con los comisarios municipal y ejidal, Manuel Chan Ravell y José Jacinto Can Oxté, respectivamente y les dijeron que están preocupados por la versión de que María Polanco no solo es propietaria del lote de la escuela sino también de los terrenos del campo de béisbol y varios aledaños.

Terrenos cercanos al Tren Maya en Izamal

Debido a que a una distancia de entre 150 y 200 metros de ahí pasan las vías del Tren Maya, aumentan las sospechas de los vecinos de que el lío por estos terreno no es una coincidencia.

Indicaron que María Polanco aseguró que los predios están registrados con su nombre en el Catastro municipal desde 2015.

Destacaron que como ella no les dijo ni el día ni el mes, ellos no saben si fue el Ayuntamiento 2012-2015, de Fermín Sosa Lugo, o la Comuna 2015-2018, del hoy alcalde reelecto Warnel May Escobar, el que hizo el cambio de dueño del lote en Catastro.

Añadieron que tampoco saben si la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) tiene las escrituras del predio.

Lo cierto es que se viene un litigio entre la propietaria de los lotes de la escuela, el campo de béisbol y otros con la Segey, con los comisariados municipal y ejidal, con la Comuna y también con los del proyecto del Tren Maya, ya que los terrenos ahora valen oro.