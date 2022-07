Castillo de Chichén Itzá, caro de promover; defiende exsecretario de Turismo de Ivonne Ortega

Una de las razones por la cual los gobiernos estatales no promueven a Chichén Itzá como una de las maravillas del mundo moderno es porque la empresa privada que organizó el concurso mundial cobra mucho dinero por el uso de la marca, según se averiguó en el sector turístico.

¿Dónde está la placa que señala a Chichén Itzá como Maravilla del Mundo Moderno?

Este viernes se corroboró que la placa alusiva a este título de Maravilla del Mundo Moderno de la pirámide del Castillo de Chichén Itzá no está perdido, está en una oficina del Patronato Cultur, cuya dirección está a cargo del contador Mauricio Díaz Montalvo, quien no aceptó una entrevista con el Diario sobre este tema.

“Quería (la empresa privada) una cuota con cantidades estrastosféricas si se usaba como maravilla del mundo a Chichén Itzá”, confirmó Juan José Martín Pacheco, entonces secretario de Turismo en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, quien quiso promocionar este destino turístico con la marca de maravilla del mundo.

“Querían que le compráramos a ellos todo lo que hiciéramos para promover a Chichén Itzá con esa marca. Reclamamos que ya teníamos el registro y se pagó por el derecho de entrar al concurso, pero insistieron que debíamos comprarle a ellos todo”.

Vendedores ambulantes y falta de limpieza en Chichén Itzá, razones para perder el título

Martín Pacheco consideró que como empresa particular querían seguir haciendo negocio de este concurso, incluso, recuerda que la empresa quería quitar el título con el argumento de falta de limpieza y por la presencia de vendedores ambulantes en el sitio arqueológico. Sin embargo, la empresa realizó una inspección y no se le quitó el título de maravilla del mundo moderno.

No recuerda con exactitud si fue durante la administración como director del Patronato Cultur de Álvaro Chan o de Enrique Magadam, pero en uno de esos períodos se hizo la revisión y el intento de retirar el nombramiento por el tema de los vendedores en el interior de la zona arqueológica y la presunta falta de limpieza en el lugar, condición que no era justificante para retirar el nombramiento.

La empresa privada que creó el proyecto “New Seven Wonders Campaign” fue Open New World Corportion (ONWC, por sus siglas en inglés). Para la elección de las 7 maravillas del mundo moderno, entre las que está El Castillo de Chichén Itzá tuvo más de 600 millones de participantes en 2007.

Aniversario de Chichén Itzá como Maravilla del Mundo Moderno

Jorge Torre Loría, secretario de Turismo en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, quien obtuvo el título con amplio respaldo empresarial y ciudadano, lamentó que pasara desapercibido los 15 años del nombramiento de Chichén Itzá como Maravilla del Mundo Moderno y que se haya perdido la placa alusiva a este reconocimiento mundial.

De acuerdo con datos recabados en el sector turístico, el cobro por el uso de la marca “maravilla del mundo” por parte de New Seven Wonders Campaign lo planteó al desaparecido Consejo Mexicano de Promoción Turístico, pero se negó. Entonces, la propietaria de la marca presionó a los gobiernos estatales para que pagara si quería usar la marca, pero tampoco obtuvo nada.

Quintana Roo, promotor de Chichén Itzá

Con ese antecedente de que debían pagar por la promoción de Chichén como maravilla del mundo, no se utilizó la marca para ninguna campaña. Sin embargo, se sabe que Quintana Roo sí usa la marca de Chichén Itzá y al parecer sin pagar nada.

En opinión de Juan José Martín, el nombramiento de Chichén Itzá como maravilla del mundo sí se ha explotado turísticamente y atribuyó este nombramiento al inusitado aumento de visitantes a la zona arqueológica de la cultura maya en los últimos años.

“Ha dado buenos resultados, hay mayor conocimiento de que es una maravilla del mundo. Cuando se nombró, vino muchísima gente a conocerla y siguen visitando el sitio”, señaló. “Hay que seguir trabajando en la investigación arqueológica de Chichén porque tiene muchísimos tesoros históricos que faltan rescatar. Ya se rescató Chichén viejo, está hermosísimo y ojalá pronto se abra al público para que aumente el atractivo por conocer la cultura maya. Hay varios cenotes dentro del área perimetral de la zona arqueológica, no sólo es el cenote sagrado”.

Turismo en Chichén Itzá

Recordó que antes que Chichén Itzá recibiera el nombramiento de Maravilla del Mundo recibía de 450 mil a 600 mil visitantes al año, hoy recibe a más de 2 millones al año. En este año, a la fecha ya recibió aproximadamente 1.5 millones de visitantes y faltan las vacaciones de verano, la temporada de congresos de reuniones en noviembre, las vacaciones decembrinas, y el fin de año, por lo que seguramente rebasará los 2 millones en este 2022.

“Hoy que hay vuelo directo entre Mérida y Guatemala y la ciudad Flores del mismo país es momento de retomar el proyecto del Mundo Maya y que ambos países realicen la promoción conjunta de sus zonas arqueológicas mayas”, sugirió.

“Chichén (Itzá), como maravilla del mundo, se merece más de lo que tiene. Puede ir creciendo en sus atractivos y empezar la labor de regulación del interior de la zona. Hay muchos vendedores de artesanías y en algún momento hay que solucionarlo”.

Otro impacto, según consideró del nombramiento de Chichén Itzá es el crecimiento turístico de Valladolid y de Izamal; y la llegada de importantes inversiones en infraestructura turística en esa región del oriente del estado.

Propuso al sector turístico y al gobierno que parte del dinero que ingresa de las zonas arqueológicas de Yucatán se destine a la investigación y rescate de otras áreas de Chichén, se solucione el problema de los vendedores de artesanías y se realice una mayor promoción de este sitio arqueológico.