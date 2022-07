Desvío de recursos en clínica de Ticul, tema “delicado”

TICUL.— “No tengan miedo a represalias, este nuevo sindicato apoyará y velará por los derechos laborales de los trabajadores”, señalo Pedro Aguilar Rodríguez, director de departamento jurídico de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), tras firmar acuerdos con Juan Ayuso Centurión, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, tras las quejas en su contra por supuestos abusos laborales.

Ayer viernes, alrededor de las 7:30 de la mañana, Aguilar Rodríguez y una comitiva arribaron a las oficinas de la Jurisdicción para reunirse con Juan Ayuso, como éste ofreció el pasado martes, para dialogar sobre las quejas por anomalías que éste comete contra los trabajadores, según manifestaron.

Firman acuerdos en Ticul

Se tomó la decisión que la administradora del Centro de Salud ya no tendrá injerencias con el personal médico y Ayuso Centurión dialogará con ella para evitar malos tratos.

También se investigará el desvío de recursos en el laboratorio de dicha clínica, tema calificado por Aguilar Rodríguez como “delicado”.

El médico Antonio Casanova Yeh estará de vuelta en el Centro de Salud a partir de pasado mañana lunes, luego que fue enviado a la clínica de Santa Elena.

Asimismo, los vigilantes de una empresa privada que operan en el Centro de Salud ya no intervendrán en las actividades de los trabajadores.

El escrito fue firmado por los directores de los centros de salud de Tekax y Ticul, Raúl Israel Flores de la Sancha y Manuel de Atocha Pérez Canul, respectivamente; Ayuso Centurión, Rafael Enrique Tec May, administrador de la Jurisdicción; el mismo Aguilar Rodríguez y Denis José Sunza Puc, titular de la Secretaría de Capacitación del Sntsa.

Pedro Aguilar, al dar a conocer los acuerdos firmados, pidió a los agremiados no tener miedo, ya que “este nuevo sindicato está para apoyar a los agremiados” y, prometió, “no habrá represalias”.

“Unidos se puede lograr muchas cosas como el día de hoy, no tengan miedo, estamos para velar por sus derechos laborales.

“Estos acuerdos no quedarán en una carpeta, de lo contrario, veremos que se cumplan y se respeten, si no, haremos movilizaciones para dar de baja a quien no cumpla”, sentenció.— Sergio Iván Chi Chi