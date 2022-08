Abre en Ticul la séptima planta de fábrica de bolsas

TICUL.— Yucatán continúa generando más fuentes de empleos que detonan su crecimiento económico de forma diversificada por toda la entidad, luego de que el gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró en Ticul la séptima planta de la empresa yucateca Polpusa, con la que se exportarán bolsas ecológicas hechas por manos yucatecas a países como Estados Unidos, Canadá, Cuba, Jamaica, Belice, Nicaragua, Colombia y 16 estados del país.

Acompañado de la subdirectora general de Polpusa, Ana Paulina López Laviada y el alcalde de Ticul, Rafael Montalvo Mata, Vila Dosal realizó el corte de listón inaugural de este centro de maquila, que recibió el apoyo y acompañamiento del gobierno del Estado para su proceso de su establecimiento, representando una inversión de 5 millones de pesos y la generación inicial de 72 empleos y la posibilidad de alcanzar hasta 142, desde donde se producen bolsas y películas de polietileno, así como bolsas reutilizables tejidas e impresas, beneficiando la economía de las familias del sur del estado.

Como parte de su gira de trabajo por este municipio del sur del Estado y bajo una intensa lluvia, el gobernador también puso en marcha la repavimentación de más de 3,790 metros cuadrados de calles en el asentamiento Guadalupe, con lo que se logrará una mejor circulación vehicular y calidad de vida para los habitantes de la zona, quienes por más de 15 años esperaban las obras.

Esta obra beneficia a más de mil pobladores y se realiza con una inversión de más de 2.3 millones pesos. Además, representa un beneficio no solo para vecinos, sino también a la gente que por aquí circula, toda vez que es zona escolar y donde se ubican muchas fábricas y tiendas de zapatos.

En lo que respecta a la séptima planta de Polpusa, esta forma parte del paquete de inversión por parte de 8 empresas que dejarán una derrama económica en la entidad por 2 mil ochocientos cuarenta y cinco millones de pesos y la generación de más de 3,200 nuevos empleos en los municipios de Peto, Espita, Tetiz, Umán, Ticul, Mocochá y Mérida.

Al tomar la palabra, la subdirectora general de Polpusa, Ana Paulina López Laviada, indicó que no solo es responsabilidad del gobierno o las empresas generar más y mejores empleos, sino que “es un esfuerzo de todos para innovar, proponer y contribuir al desarrollo económico de Yucatán que estamos construyendo y el que los yucatecos merecemos”.

“Estoy segura de que todos juntos podremos seguir saliendo adelante innovando, hoy somos la primera empresa en México y competimos directamente con Vietnam, que está laminando este tipo de materiales para realizar bolsas ecológicas; queremos aprovechar la creatividad yucateca para impactar a más familias generando trabajos dignos y seguros”, dijo la empresaria.

En su mensaje, el gobernador aseguró que continuará trabajando fuertemente para seguir atrayendo más empleos al interior del estado, pues está convencido de que los empleos que las y los yucatecos necesitan, no van a llegar si se queda sentado en su escritorio.

“Tenemos que salir a buscarlos, hoy estamos compitiendo de manera globalizada, el que no sale y no se da a conocer y no muestra y genera la confianza en los inversionistas, no va a atraer empresas, por lo que seguiremos promocionando a Yucatán a nivel nacional e internacional porque sabemos que da resultados y tenemos mucho que ofrecer y muchos municipios están listos y preparados para recibir inversiones como la que hoy se están dando”, aseveró Vila Dosal.

A manera de ejemplo de la promoción del estado que se realiza, Vila Dosal recordó que producto de su gira comercial por Alemania, logró atraer una empresa dedicada al desarrollo e ingeniería de software. Ante la petición de dichos inversionistas de su visita debido a que Yucatán estaba compitiendo con Indonesia y Malasia, el gobernador visitó aquel país y logró concretar dicha inversión que se refleja en mayor derrama económica y la generación de empleos bien pagados para las y los yucatecos.

Tendremos próximas aperturas en municipios como Peto, adelantó Vila Dosal, y con esto, continuó, si vemos lo que se ha hecho en Ticul, lo que estamos haciendo en Tekax, en Espita y en Izamal, sumado al tema turístico, estamos viendo como el empleo se empieza a diversificar en el interior del estado y seguramente muy pronto veremos que muchas personas encuentren el empleo que tanto necesitan cerca de su casa y que tengan la oportunidad de ver todos los días a su familia, indicó el bobernador ante la directora administrativa de Polpusa, Patricia Guadalupe López Mézquita.

Acompañado del subsecretario de Inversión, Desarrollo Económico y Financiamientos de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet), Gerardo Díaz de Zavala, Vila Dosal señaló que en Yucatán existe un crecimiento económico muy importante por encima del promedio a nivel nacional y se están creando más empleos de los que se perdieron durante la pandemia, sin embargo, los empleos se encuentran concentrados, principalmente en la ciudad de Mérida, lo que significaba un problema de traslado para los trabajadores del interior del estado.

“Esto le absorbe gran parte de su salario en tema de transportación, alimentación, pero también, le consume mucho tiempo de convivencia con su familia y de poder hacer actividades productivas en otras cosas, por eso, nos hemos enfocado en poder seguir promocionando a Yucatán a nivel nacional e internacional, de forma diversificada en otros municipios del interior donde hay las mismas y hasta mejores condiciones para el desarrollo de empresas”, indicó el Gobernador.

Ante este reto, Vila Dosal señaló que, “si queremos sacar a la gente de la pobreza, necesitamos poderles dar un empleo bien pagado con seguridad social, acceso a servicios de salud, la oportunidad de tener una pensión y de jubilarse, por lo que agradeció la confianza de la iniciativa privada para, en equipo, seguir generando bienestar a las familias yucatecas.

En su turno, el Alcalde de Ticul, Rafael Gerardo Montalvo Mata, agradeció al Gobernador Vila Dosal por hacer posible este sueño que las y los ticuleños tenían de la llegada de empresas privadas y esta es la primera fuente de trabajo que tenemos en tema de manufactura que llega al municipio y de un giro independiente a la industria de los zapatos, por lo que ahora los habitantes cuentan con más diversidad de empleos.

“Es de reconocer que estos inversionistas pongan los ojos en el sur del estado, por lo que refrendamos el trabajo en equipo para que lleguen más inversiones que incrementen la calidad de vida de nuestros habitantes y esto representa un paso más para generar aún más empleos y la voluntad de poner todo lo de nuestra parte para que más inversión privada pueda venir”, indicó Montalvo Mata.

Posteriormente, Vila Dosal realizó un recorrido por esta planta en el que conoció el proceso para fabricar bolsas reutilizables el cual consta de costura para unir los paños, colocar el asa y obtener la bolsa final. Durante su visita, el Gobernador saludó a las y los trabajadores en turno, quienes aprovecharon para agradecerle la promoción del estado que realiza para seguir atrayendo empresas que generen empleos en el interior del estado.

La empresa Polpusa nació en 1986 ante la necesidad de poder satisfacer la demanda de bolsas y películas de polietileno para el mercado del sureste mexicano y en la actualidad, se dedican a la fabricación de bolsas plásticas de varios tipos, películas monocapa y coextruídas de polietileno en alta y baja densidad y polipropileno; también, realizan laminaciones para aplicaciones de empaques que requieren barrera al medio ambiente y cuentan con la más alta tecnología en impresión flexo gráfica, lo que permite imprimir trabajos en alta definición de hasta 8 tintas.