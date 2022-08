Marea roja en Yucatán: ¿Por qué huyen de ella las especies marinas?

PROGRESO.- ¿Por qué huyen de la marea roja las especies marinas? Esto lo explica a detalle la doctora en ciencias Alicia Virginia Poot Salazar, directora del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras de Yucalpetén del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca).

¿Cuánto tiempo duraría la marea roja en Yucatán?

Señala que la marea roja afecta las costas de este puerto, dependiendo del tamaño del manchón puede durar meses e incluso hasta un año y que en ella proliferan microalgas, abundan los dinoflagelados que pueden ser o no tóxicos.

¿Por qué huyen de la marea roja las especies marinas?

Lo que hacen las microalgas es acabar con el oxígeno, o se quedan en las agallas de los peces, que al no poder respirar por falta de oxígeno mueren.

Por eso huyen de ese fenómeno para no asfixiarse y ocasiona arribazón de diversas especies en distintos puntos de la costa que no lograron huir a aguas más profundas.

Por eso se ha visto, añade, hay grandes volúmenes de calamar y balá, que son capturados lejos de la mancha de la marea roja, no están dentro de la mancha donde ya no hay oxígeno para los peces y, los que no pudieron escapar y quedaron atrapados, mueren asfixiados, las microalgas quedan alojados en las agallas y no pueden respirar por eso huyen de la marea roja las especies marinas.

¿En qué casos se pueden consumir peces capturados durante la marea roja?

De acuerdo con la doctora en ciencias Poot Salazar, todo pez que se capture vivo puede ser consumido, lo saben los pescadores, lo que no es recomendable es que se recojan peces muertos flotando en el mar, pues éstos pueden estar ya podridos y no son aptos para el consumo humano y puede ser nocivo para la salud.

La doctora Virginia Poot, señala que hay un comité de seguimiento de la marea roja, los representantes del sector pesquero pueden dirigirse a los integrantes y solicitar un informe sobre los monitoreos que han realizado, sobre las microalgas, si estás son tóxicas o no.

La experta precisa que la marea roja acaba con el oxígeno y por eso los peces huyen para salvarse, pero si hay grave afectación a la actividad pesquera, para que en las zonas donde pasó haya de nuevo peces para su captura.

¿De qué forma afecta a los peces la marea roja?

El pescador José Bernardo Cobarruvia Uitzil, con 50 años de experiencia, comenta que lo que la marea roja hace es afectar los silos (agallas) del pez, que impide que tenga movimiento y no pueda respirar y finalmente se ahogue por falta de oxígeno.

Señala que por experiencia los pescadores saben que cuando un pez está fresco tiene sus agallas rojas, pero si tiene varias horas de haber muerto, entonces sus agallas están negras y no son aptas para el consumo humano, así que considera que los peces muertos que estén flotando o recalen en la playa no deben ser consumidos.

El gobierno del estado por medio de la Secretaría de Salud de Yucatán, ya informó que los resultados preliminares de la muestra, tanto en la costa como en el mar, de la mancha de marea roja, arrojaron que las microalgas no son tóxicas, pero se recomienda a la población evitar el consumo de las especies marinas que arriban a zonas de la costa yucateca huyendo del fenómeno, como una medida de prevención para evitar correr algún riesgo para la salud.

También informó que los análisis preliminares confirman que la mancha no representa un riesgo para la salud de los bañistas y las actividades en la zona donde se presentó el fenómeno, sin embargo, se mantendrá el monitoreo en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las instituciones participantes