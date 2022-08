Seis lesionados por mantarrayas en Progreso

PROGRESO.— Por segundo día consecutivo, ayer martes recalaron mantarrayas, peces globos y otras especies que huyen de la marea roja, y se reportó que durante el día al menos seis paseantes sufrieron picaduras de las rayas que llegaron moribundas o muertas, por la falta de oxígeno, a la orilla del mar en el malecón de este puerto.

Los lesionados fueron paseantes que se metieron al mar y pisaron alguna de las mantarrayas muertas o moribundas, a pesar de que desde anteayer en la tarde la Policía Ecológica y Protección Civil informaron que la gente no debe entrar al mar por la recalada de especies que huyen de la marea roja, a fin de prevenir lesiones.

Incluso, desde anteayer se colocaron banderas rojas, que significan que está completamente prohibido bañarse en el mar porque hacerlo conlleva un riesgo alto.

No obstante, paseantes y prestadores de servicios que pidieron no ser identificados dijeron ayer que no hay letreros que alerten del peligro de meterse al mar.

De anteayer a ayer, por lo menos unos 10 paseantes sufrieron la dolorosa picadura de las mantarrayas que recalan en la playa.

Algunos visitantes pisaron una mantarraya en la playa. Otros, al caminar dentro del mar, fueron picados por alguna mantarraya moribunda que se defendió al sentirse amenazada.

Por segundo día seguido, paramédicos del Ayuntamiento y la Cruz Roja atendieron a los paseantes, quienes fueron menores de edad y adultos, que sufrieron picaduras de mantarrayas.

Ayer, fueron pocos visitantes los que entraron al mar, pues la mayoría de ellos se quedó en la orilla de la playa, luego que meseros y vendedores les informaron que recalan mantarrayas y podrían sufrir una picadura si entran al mar a caminar o a bañarse.

Como temían los prestadores de servicios, ayer llegó menos gente debido a que recalan mantarrayas y a la amenaza de que la marea roja alcance la orilla del mar.

Varios prestadores de servicios dijeron que si siguen recalando especies marinas vivas y muertas, llegarán menos visitantes, y añadieron que temen que sea una mala semana turística.

A ver qué va a pasar el jueves, cuando llegará el crucero “Carnival Valor”, dijo un prestador de servicios.

Otro indicó que lo más seguro es que llevarán a los pasajeros a las zonas arqueológicas y no se quedarán en el puerto.— G.T.V.