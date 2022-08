Profeco en Yucatán señala cuál es la peor tienda para comprar los útiles escolares

El procurador federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, encabezó la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Consumo en Yucatán, que se llevó al cabo en la sede de la Cámara de Comercio de Mérida.

Ahí el funcionario destacó los esfuerzos del sector comercio en la entidad para ofrecer a los consumidores productos y servicios a precios justos y condiciones claras para la adquisición o contratación de los mismos.

En breve rueda de prensa previa al inicio de la sesión, Sheffield Padilla abordó los resultados de la última Feria del Regreso a Clases llevada al cabo en ese mismo recinto el pasado fin de semana, los precios oficiales de la tortilla, las disposiciones en materia de venta de gas en cilindros y las quejas contra los servicios de las aerolíneas en el país, entre otros temas.

El procurador se fue “con todo” contra la tienda Office Depot al señalar que hoy día, según estudios realizados por la propia procuraduría, es el peor lugar para ir a surtir las listas escolares por precio y calidad.

Al respecto, explicó que hace tres años esta tienda sacó excelentes notas en este estudio al ofrecer la mejor calidad en productos y precios, pero en esta ocasión “se durmió en sus laureles”.

Según expuso, ahora ese negocio está comercializando libretas, cuadernos y otros productos de fabricación china que no cumplen con la Norma Oficial Mexicana y además a precios mucho más altos que en cualquier otro lugar.

“En la Península la delegación de Mérida es la que mejor trabaja con las empresas locales, en el caso de las sedes de Cancún y Playa del Carmen, las principales quejas son con el sector hotelero y gasolinero”.

Al hablar sobre la recién finalizada Feria del Regreso a Clases, llevada al cabo del 5 al 7 de agosto, el funcionario la calificó de un éxito porque se superó la expectativa de asistentes al alcanzar los 10,000 visitantes superando los 7,000 de la edición 2019.

Asimismo, explicó que esto permitió a las familias acceder a productos en cantidad suficiente y a precios accesibles para surtir sus listas escolares.

Después agregó que la Profeco estará muy al pendiente de que las empresas del ramo papelero o afines al regreso a clases (uniformes, calzado, mochilas) hagan su “agosto” o abusen esta temporada.

Ahí destacó el ejemplo de Office Depot, tienda de la que dijo pasó de ser una de las mejor calificadas hace tres años a ser la peor este 2022.

Al hablar del precio de la tortilla, aseguró que hoy día la que ofrecen los supermercados es la más accesible, se consigue a $12.50 el kilo, el precio máximo en tortillerías es de $22.

“No hay motivos para que suba de precio la tortilla, hay maíz y se comercializa a muy buen precio, no hay aumento en insumos como agua, gas o electricidad, de modo que si la gente no quiere pagar $22 por kilo que vaya a los supermercados a comprar a precio más bajo, verán si en unos cuantos días quien vende caro no le baja a su precio”, aseguró.