La Virgen, ancla en el cielo

TETIZ.— El arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, y el párroco de Hunucmá, Cristian Uicab Tzab, celebraron ayer domingo al mediodía la misa solemne de la víspera de la Asunción de la Virgen María ante un atrio lleno de fieles en la iglesia de San Bernardino de Siena, donde se colocaron sillas y un enorme toldo.

El prelado pasó bendiciendo a las miles de personas reunidas ante el altar con la imagen la Virgen de la Asunción, de Tetiz.

El padre Cristian dio la bienvenida al Arzobispo, quien ayer celebró su aniversario episcopal 21 y hoy lunes, 42 años de sacerdote.

Monseñor Rodríguez Vega agradeció al párroco y los fieles la invitación a celebrar esta misa, que fue de acción de gracias del gremio de Labradores y Emigrantes.

En la homilía, el prelado se dijo alegre de estar este día en el santuario de la Santísima Virgen de la Asunción, en la víspera de su gran fiesta el día de mañana (por hoy).

Recordó que fue en una fiesta de la Asunción cuando fue ordenado sacerdote en Monterrey hace 42 años, con otros dos compañeros, uno de ellos ya es difunto y el otro vive en Monterrey.

Contó también que cuando lo iban a ordenar Obispo pidió ser ordenado en la fiesta de la Asunción, pero no se pudo, ya que el Nuncio Apostólico tenía que estar en Ciudad de México con otros que igual se ordenaban obispos, así que me ordené Obispo en la víspera de la Asunción el 14 de agosto de 2001; me da gusto celebrar con ustedes estos aniversarios.

Sobre el Evangelio, dijo que Jesús vino a traer fuego a la tierra, así como el calorcito que está haciendo este mediodía (añadió como broma), pero Jesús habla de un fuego espiritual, como el fuego del Espíritu Santo que se presentó sobre la cabeza de los apóstoles.

“Jesús quiere que nos apasionemos con el fuego de su amor, porque, como el Señor dice en el Libro del Apocalipsis: ‘A los tibios los vomitaré de mi boca’”.

Ahora, añadió, “hay mucha gente que se ha enfriado en las cosas de Dios o viven un cristianismo tibio; el cristianismo apasionado es capaz de llevarnos hasta el martirio, como muchos mártires que han habido y siguen habiendo”.

Habló también sobre la situación “en Nicaragua, donde el gobierno es anticlerical tiene encerrados al Obispo y varios laicos en la curia arzobispal, ya que no le gusta lo que predican, ya que han criticado al gobierno, que es comunista, así que la gente valiente que se atreve a defender su fe es la gente a la que no le faltan problemas.

“Así María, que fue apasionada por el amor de Dios, tanto amó que es quien es y atrajo la mirada de Dios, para que en ella pudiera habitar el Verbo encarnado. Por todo lo que ella hizo, soportó y vivió, el Señor la llevó a su lado en cuerpo y alma; ella es nuestra ancla, que no echamos al fondo del mar sino a lo alto del cielo y ahí estará ella, esperándonos y apoyándonos, para cuando lleguemos al mismo lugar”, finalizó.

Tras la misa, la imagen de la Virgen fue llevada al templo, acompañada del arzobispo y el párroco, en medio del repique de campanas.

Luego, un mariachi le cantó “Las mañanitas” a la Virgen y cargadores de Sisal hicieron la guardia de honor ante la Virgen.

Después se formó una larga fila para venerar a la Virgen; familias enteras pasaron con rudas y flores para rezarle cerca, ya que debido a la pandemia del Covid-19 no se puede tocar la imagen ni besar su manto, lo que la gente respeta con mucha devoción.

La Virgen lució un vestido blanco con aplicaciones en color plata, mantilla y capa blanca, que con la luz del sol brillaba, así como una corona, aretes en forma de flor y, entre sus manos, rosarios de filigrana.

Posteriormente, en el atrio se inició la kermés, todo lo recaudado será para las mejoras de la iglesia.

Se esperaba que todo el día y la noche de ayer, así como hoy lunes, lleguen fieles a visitar a la Virgen.

Se programó que seis mariachis le canten de la noche a casi el amanecer. Hoy la Virgen será llevada al coso para la misa de las 11 a.m.— María Inés Castilla Quintal