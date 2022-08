Grupos en pugna amenazan con recuperar los cenotes de Xkekén y Samulhá

VALLADOLID.— Ya visiblemente cansadas de permanecer más de un mes bloqueando los accesos a los cenotes Xkekén y Samulhá, y otro grupo de guardia en los paradores, un grupo de artesanas amenaza con recuperar las construcciones y dividirse la administración de los cuerpos de agua, porque “al pueblo y a la gente de Dzitnup, les pertenece”.

En su momento publicamos que un grupo de artesanas decidió bloquear los accesos a los cenotes, debido a que Cultur no les permite rentar sus chalecos salvavidas, pero al otro grupo en pugna sí se los permite, lo cual derivó en un conflicto interno que les ha llevado más de un mes sin resolverse y por lo tanto no obtienen recursos durante esta temporada de vacaciones de verano que concluye oficialmente la próxima semana.

Cultur por su parte anunció días después que se resolvería el conflicto “en una semana”, pero ya han pasado los días y no hay indicios de resolverse, lo que ha hecho que las artesanas que trabajan en los dos paradores no obtengan recursos y cada vez su molestia aumente.

Explicaron que han sostenido cuando menos cuatro reuniones en la ciudad de Mérida, en la sede de Cultur, donde dejan a las líderes de ambos grupos para que lleguen a un acuerdo, pero hasta ahora no se ha logrado nada.

Ninguna propuesta

Señalan que las autoridades de Cultur no han hecho alguna propuesta para poder llegar a un acuerdo, de modo que consideran que a las autoridades no les interesa resolver el caso, lo que las tiene ya desesperadas.

Entre uno de los grupos surgió la idea de recuperar los dos cenotes para administrarlos, ya que “al pueblo hay que regresarle lo que le pertenece y le ha pertenecido históricamente, desde sus antepasados”.

Recordaron que “toda la vida”, desde que se descubrieron los cenotes, el pueblo lo ha administrado, pero en la administración del ex gobernador Patricio Patrón Laviada, cuando se realizó la expropiación de los terrenos y se anunció que sería administrado por un comité del pueblo, pero el plan se cambió y se determinó que sería Cultur.

Fue en la administración de la ex gobernadora Ivone Ortega Pacheco que se invirtieron recursos estatales para construir el parador turístico y se construyeron decenas de locales comerciales que fueron ocupador por los mismos artesanos de la comunidad.

Ahora las artesanas están proponiendo que uno de los grupos en pugna se encargue de la administración del acceso al cenote Xkekén y el otro lo haga con el Samulhá, y de esa manera ambos serán beneficiados de manera directa.

Indicaron que ya se terminarán las vacaciones la semana próxima y ellos no obtuvieron recursos, incluso no pudieron vender sus artesanías y otros productos que tienen en cada uno de sus locales comerciales, por lo tanto la afectación económica es severa.

Lamentan que al gobierno no le interesen los recursos que se obtienen en el parador, porque de otra manera no se explican el motivo por el cual no intentan resolver el conflicto, en todo caso que permita que el pueblo administre lo que les corresponde y así “seguro no habrá más problemas”.— Juan Antonio Osorio Osorno