Presume Sucilá sus finanzas limpias

SUCILÁ.— Al cumplirse casi un año de gobierno, la administración que encabeza la presidenta municipal Gabriela Pool Camelo logra saldar una deuda de más de 300 mil pesos a Conagua que heredó del ex alcalde Diego Lugo Interián.

En sus redes sociales, la primera edil compartió que el pago que se efectuó a la dependencia corresponde al derecho de extracción de agua que durante dos administraciones la autoridad en turno no pagó.

Fueron las dos administraciones en las que gobernó Lugo Interián donde únicamente se pagó el primer trimestre del año 2017.

En breve entrevista, la alcaldesa en turno explica que el ayuntamiento anterior tenía la obligación de efectuar ese pago y nunca se hizo, dejando a la comuna endeudada y arrastrando dicho pago hasta que concluyó su periodo.

Fueron $371,361 que se pagó incluyendo los recargos por lo que hoy están al día ya que se pagó lo que correspondía al último trimestre de 2021 y el primero de 2022.

Lamentó que recursos públicos se hayan tenido que destinar en deudas pasadas cuando bien se pudo invertir en obras o apoyos en beneficio de los sucileños.

Afortunadamente, dice, las cuentas del ayuntamiento están al día, con finanzas transparentes pues también su administración logró pagar 57 mil pesos a la CFE de un campo deportivo.

Incluso recordó que cuando se realizó la entrega-recepción, el mismo Diego Lugo se justificó que no se pudo efectuar ese pago a la CFE con el argumento que fue en año de pandemia, cuando no fue así ya que al investigar en la paraestatal se da cuenta que fue un año anterior y nada más no efectuó dicho pago.

A casi un año de gobierno señala que podrán presumir en su primer informe, que será mañana jueves, lo satisfactorio que es tener las financias limpias en la comuna.— WENDY UCÁN CHAN