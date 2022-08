Solo “un acomodo de las maderas”; aclaran sobre el coso de Pustunich

TICUL.— Tras lo ocurrido el domingo pasado en el coso de la fiesta de Pustunich en una corrida en honor de la Virgen de la Asunción, Enrique Sosa Medina, director de Protección Civil municipal, ofrece detalles sobre la situación.

Como se informó en su momento, una parte del coso “se acomodó”, ya que la soga cedió, y esto originó que las maderas se movieran.

El funcionario municipal precisa que desde que ocurrió esta situación se procedió a clausurar esa zona del tercer piso de la estructura, a fin no poner en peligro la integridad de la gente.

“El coso no se estaba derribando, solo fue un acomodo de las maderas por el peso de la gente”, sostiene.

“Quiero aclarar que desde que inició la construcción del coso, el pasado martes 9 de agosto, personal de Protección Civil estuvo en todo momento verificando los trabajos, desde las medidas de lo profundo de los hoyos para los troncos utilizados como columnas, hasta ver que las maderas y troncos sean nuevos”, abunda.

Ni herido, ni crisis

“También aclaro que no hubo ninguna persona que se tiró desde el tercer piso y no hubo ninguna persona con crisis nerviosa. En el recinto ferial estaba la ambulancia municipal, no hubo ningún herido”, precisa Sosa Medina sobre los hechos.

El funcionario señala que los eventos taurinos continuaron porque se hizo una inspección y no se vio ningún riesgo para el público.

En el último día de corrida, anteayer lunes, en los palcos del tercer piso solo se autorizaron 10 sillas y cinco personas en las barandas, destaca el entrevistado.

“Esta medida fue discutida con los palqueros y ellos aceptaron y entendieron la situación, ya que el único fin era no arriesgar a la ciudadanía.

“Afortunadamente la fiesta concluyó con saldo blanco”, detalla Sosa Medina.

“El departamento de Protección Civil siempre está al tanto de estos eventos, ya que son espectáculos en los que asisten muchas personas”.— Sergio Iván Chi Chi