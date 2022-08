Esperan se anule proceso morenista en Tizimín: exhiben fotos de reparto de tortas

TIZIMÍN.— Entre la militancia morenista hay indignación por las irregularidades detectadas en el reciente proceso electoral.

Según los morenistas, esperan que las elecciones se anulen pues según alegan se manipularon las votaciones con el acarreo, condicionamiento del voto y alteración al padrón.

Señalaron que desde el transcurso de la tarde del mismo domingo se comenzaron a compartir imágenes del reparto de tortas, refrescos, la movilización de gente y hasta fotografías donde se ve a los votantes que llevaban en su mano los nombres de los consejeros de quién debían votar.

Añaden que todas las anomalías se le han reportado al dirigente estatal del Partido esperando que se tomen acciones al respecto.

Como se prevenía, el ex regidor priista Adrián Quiroz Osorio no solo ya se afilió al partido Morena si no que además participó en el proceso electoral y apoyo a consejeros del Distrito.

Varios de los votantes que asistieron revelaron que a última hora fueron invitados por gente del PRI para cambiar de partido y participar en las elecciones o de lo contrario les quitarían sus apoyos.

De ahí que se haya registrado demoras pues antes de la votación se estaban afiliando provocando que los “verdaderos morenistas” no alcancen a participar en el proceso.

Incluso hay morenistas que se inscribieron como consejeros en la convocatoria y aunque salieron sus nombres en la lista no les permitieron participar.— WENDY UCÁN CHAN