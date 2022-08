Presentan queja contra alcalde de Kanasín ante el Sistema Estatal Anticorrupción

Gabriel Antonio Solís Herrera, vecino de Kanasín, presentó la mañana de este martes una queja en el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán contra el presidente municipal de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, por faltas a los principios de honradez, imparcialidad e integridad y por actos de cohecho, abuso de funciones y contratación indebida.

Abordado luego de interponer la queja, Solís Herrera indicó que la queja también es por la violación de la ley de obra pública debido a la construcción de "su emblemática obra: el arco de bienvenida".

Indicó que dicha obra es un despilfarro de recursos a todas luces, pues no soluciona ni atiende las necesidades de los kanasinenses.

Familiares del alcalde estarían en la nómina

En la queja, Solís Herrera hace notar que siete familiares del alcalde trabajan en el Ayuntamiento cuando la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán establece en su artículo 48 que al Ayuntamiento le está prohibido otorgar cargos o empleos en la administración pública a los cónyuges, parientes consanguíneos en línea recta en cualquier grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o parientes por afinidad de cualquiera de sus integrantes.

Los parientes señalados del alcalde son su excuñada Erika Guadalupe Oney Pérez, quien aparece como secretaria ejecutiva del Consejo de Educación Municipal de Educación y como coordinadora de Desarrollo Social y Humano Municipal.

También sus sobrinos Román y Manuel Oney Bojórquez, hijos de Erika Oney y Román Bojórquez Ramírez, hermano del alcalde. Manuel se encarga de distribuir gasolina a los choferes de la administración, y Román es responsable de compras de adquisiciones.

Los hermanos del alcalde, Edgar y Román Bojórquez Ramírez, también son señalados. El primero ha estado presente en eventos del Coplademun y se encarga de gestiones administrativas en la construcción del nuevo mercado. Román, por su parte, le da mantenimiento a los vehículos oficiales.

Igual señala a David Ramírez, primo del alcalde, y su esposa Ana Pech. David está asignado al departamento de Alumbrado Público, y Ana, en el DIF municipal.

Solicitan investigar y aplicar sanciones

Solís Herrera pidió que se realicen las investigaciones y se apliquen las sanciones administrativas y penales con respecto a que las personas señaladas son familiares y, además, no cumplen con el perfil esperado para el adecuado manejo administrativo que se llevan a cabo en las diferentes áreas de la administración pública municipal.

Asimismo, solicitó que con respecto a la construcción del arco de bienvenida se realicen investigaciones y se apliquen las sanciones administrativas y penales derivadas de la investigación por la violación del artículo 45 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.

Aclaró que la queja la pone ahora y no antes porque el alcalde prometió una transformación. "Al momento que los ciudadanos y las ciudadanas votamos por él no le firmamos un cheque en blanco. No puede estar haciendo lo que le parezca o lo que él considere conveniente".

Dijo que no hay política pública ni construcción política ni proyectos que mejores las condiciones de vida de los kanasinenses.

En dos semanas habría respuesta del Sistema Estatal Anticorrupción

"Hoy es un día histórico para la ciudadania de Kanasín ya que se vence el miedo, se vence el temor a futuras represalias y se empodera el ciudadano", resaltó para luego informar que en dos semanas deberá tener una respuesta del Sistema Estatal Anticorrupción.

Solís Herrera exhortó a la población a evidenciar los malos manejos del alcalde, que, aseguró, tiene una gran cantidad de aviadores en la nómina del Ayuntamiento. IVÁN CANUL EK/AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA

