Alcalde pagará antigua deuda en Valladolid, tras orden del Tribunal de embargar un edificio

VALLADOLID.— El Tribunal Colegiado de Circuito ordenó el embargo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid (Sapamv), luego que 15 trabajadores que fueron despedidos en 2017 en la administración municipal 2015-2018, que encabezó la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante, del partido Morena, ganaron un laudo y ahora exigen el pago de $7.210,392.89 que les adeudan de salarios caídos.

En la administración de Alpha Tavera los trabajadores del Sapamav se manifestaron e iniciaron un paro de labores de brazos caídos porque durante años la exalcaldesa les descontó de su nómina las cuotas del Isstey, pero no depositó el dinero a la dependencia estatal.

Cuando estalló el conflicto, el Sapamv adeudaba al Isstey alrededor de $9 millones, por lo que los empleados perdieron sus prestaciones; incluso, algunos no pudieron jubilarse.

Despiden a personal

Entonces se inició el paro de labores que concluyó con el despido de 32 empleados.

Sin embargo, posteriormente 17 de ellos se reincorporaron en su puesto, pero los otros 15 continuaron con la demanda laboral que ya habían iniciado.

En varias ocasiones se realizaron reuniones en la oficina de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para llegar a un acuerdo, pero no se logró nada.

Ni la alcaldesa, ni su sucesor, Enrique Ayora Sosa, ambos del partido Morena, resolvieron el conflicto laboral, así que se acumularon los sueldos caídos.

Reincorporación saturó el servicio

El Tribunal Colegiado de Circuito ordenó en noviembre a la actual administración que preside el alcalde Alfredo Fernández Arceo restituir en su cargo a 15 empleados, con lo que saturaron el personal.

En diciembre pasado los 15 empleados regresaron a su trabajo, pero la demanda laboral continuó, ya que durante cinco años no percibieron el pago de salario, vacaciones y aguinaldo.

Ante esta situación, el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó el embargo del Sapamv, por lo que el jueves pasado se presentaron los abogados de los trabajadores para efectuar la sentencia.

Compromiso a pagar vieja deuda en Valladolid

En su mañanera de cada viernes, el alcalde informó que se presentaron unos abogados para efectuar la sentencia, pero llegó a un acuerdo con ellos para evitar la medida y se comprometió a pagar los $7.210,392.84, de los cuales $6.210,392.89 fue por los salarios caídos y un millón de pesos por actualización a la fecha.

El primer edil no informó la manera de cómo hará el pago a los 15 trabajadores, pero afirmó que “no hay vuelta atrás, hay que pagar, pues no existe ninguna salida jurídica para evitarlo; incluso, ya no es posible ampararse, de modo que el Ayuntamiento pagará las consecuencias de los errores cometidos por las dos pasadas administraciones municipales”.

Por último, aclaró que no se trata de asuntos políticos, en donde le señalen que no tiene capacidad de gobernar, sino de una cuestión de justicia.