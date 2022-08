Edil de Tizimín habla de apoyos y obras de un año durante su informe

TIZIMÍN.— Un informe de gobierno diferente fue lo que se le presentó a cientos de tizimileños que acudieron a atestiguar el trabajo que la administración que encabeza el alcalde Pedro Couoh Suaste ha llevado al cabo durante un año.

A las 6 de la tarde las direcciones del Ayuntamiento realizaron una exposición alrededor del parque principal de esta ciudad, donde se instalaron stands para mostrar actividades realizadas, apoyos otorgados, obras, equipo, maquinaria y vehículos adquiridos en los últimos 12 meses.

Esta actividad nunca antes se había hecho en medio de un informe de gobierno.

Las autoridades municipales y estatales realizaron un recorrido guiado por el primer edil.

A las 9 p.m., y tras una hora de retraso, dio inicio la sesión solemne de Cabildo, luego de los honores a la Bandera que estuvieron a cargo de la escolta y la banda de guerra de la policía Municipal.

Frente al Palacio Municipal se instaló un templete donde estuvieron los 11 regidores y Jorge Díaz Loeza, secretario de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), quien asistió en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Las primeras filas de invitados fueron ocupadas por la familia de Couoh Suaste, los alcaldes de Mérida, Tekax, Sucilá y de Kanasín, líderes panistas estatales y municipales, directores educativos y de salud, dirigentes ganaderos y los exalcaldes priistas Jorge Vales Traconis y Luis Rodríguez Canto.

La sesión solemne de Cabildo estuvo dirigida por el secretario regidor Javier Portillo Vergara.

Antes que el alcalde rindiera su primer informe de gobierno se proyectaron en dos pantallas un vídeo con lo más relevante del primer año de gobierno.

Couoh Suaste, quien vistió una guayabera de color blanco, se paró ante el pódium y saludó a los tizimileños y a sus invitados.

“Evidentemente estoy contento; coincido con el que dice que en el gobierno primero hay que pensar en los pobres, yo también estoy de acuerdo y lo reitero”, expresó en su mensaje.

Haciendo un recuento desde los primeros días de su administración, el primer edil comenzó a hablar de los avances que ha tenido Tizimín al acercar de manera directa y personal el gobierno a las familias de las colonias y comisarías.

También habló de apoyos en salud y programas sociales para cubrir las necesidades en las zonas más marginadas.

En cuanto al campo, explicó el funcionamiento del programa de perforación de pozos (actualmente llevan casi 300) y la mecanización de tierras, con la que gracias a ello se tiene un parque de maquinaria que nunca antes en la historia de Tizimín se había tenido.

Con respecto al deporte, destacó el rescate de espacios deportivos y la puesta en marcha de semilleros en diferentes disciplinas, teniendo en la actualidad 620 jóvenes matriculados.

“Incrementamos el número de medallas a diferencia de hace 2 años; ahora en 2022 adquirimos seis medallas primeros lugares a nivel nacional en luchas asociadas, levantamiento de pesas, tiro con arco, tae kwon do, atletismo y box”, resaltó.

Couoh Suaste dijo que se reactivó la casa cultural al impartir 12 talleres gratuitos, en los que participaron más de 450 alumnos de esta cabecera y sus comisarías.

En obras habló de la ampliación de 9 kilómetros de la red de agua potable, 4 km de red eléctrica, 12.5 km de pavimentación en periferia y comisarías, 60 pozos de drenaje pluvial, así como repavimentación al 100% del fraccionamiento Fovisste y la calle 48. También habló de los 200 puntos de internet y la instalación de un cajero automático en El Cuyo.

“El Cuyo ya creció, urge modernizarse; por eso, contra viento y marea y con la oposición marcada de algunos personajes hoy podemos decir que en el puerto ya está instalado el primer cajero automático, impidiendo que agiotistas sigan haciendo negocio con las necesidades de habitantes y turistas”, dijo.

El alcalde recordó que recibieron un Ayuntamiento “quebrado, con vehículos viejos y en mal estado, más de 10 millones de pesos en deudas, con infraestructura urbana en pésimas condiciones, una ciudad llena de baches y con más de 2 mil lámparas fundidas”.

“Los parques, todos en pésimas condiciones y espacios deportivos en el olvido, nos encontramos con juegos infantiles que pusimos hace 17 años y que algunos pasaron sin recibir mantenimiento”, lamentó el primer edil.

En el tema de seguridad, además de dar detalles de los agentes que estudian y el equipo adquirido, explicó que la Policía ha detenido a 91 personas que ofrecían “veneno” a los jóvenes.

“Sí, así como oyen, droga, de las cuales 68 fueron turnados a la Fiscalía y 34 vinculados a procesos, que están hoy en la cárcel”, señaló.

En la recta final de su mensaje agradeció el respeto de los regidores de oposición por manifestar sus opiniones de manera institucional.

También agradeció a sus compañeros de partido.

“No cabe duda que hemos hecho un buen equipo; seguramente es así, puesto que empezamos siete y hoy somos ocho, algo estaremos haciendo bien”, añadió.

Antes de finalizar, agradeció a su esposa, Gabriela Mézquita, y dijo estar orgulloso por el trabajo de ella en el DIF y con su familia.

“Gracias a Santiago y a Felipe (sus hijos), a quienes les he robado muchas horas de atención, quienes me han recibido con un abrazo y que tal vez no pude corresponder como es debido con el pretexto de estar estresado. Los quiero mucho hijos”, resaltó el alcalde tizimileño.

Casi en todo su informe mostró seguridad, pero al final no resistió y se le quebró la voz al despedirse.

“Gracias a Dios por darme vida y permitirme esta honrosa e inmerecida oportunidad de servir y trabajar para todos ustedes, Dios les bendiga”, expresó.

Al finalizar su primer informe de gobierno, el primer edil bajó a saludar a sus compañeros del presídium.

Después, se proyectó un mensaje del gobernador y Díaz Loeza dio un mensaje.

Al finalizar, minutos después de las 10 de la noche, se repartieron a los asistentes refrescos, tortas de cochinita, plantas y hasta pollitos.— Wendy Ucán Chan