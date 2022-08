Vecina de Peto acusa ''falta de ética'' de un doctor; amenaza con negarle la atención

PETO.— Un verdadero calvario vivió Gloria Rosalba M. M., de 54 años de edad, al momento de ir a su tratamiento médico, debido a que padece insuficiencia renal crónica, pues el médico que actualmente la atiende no solo la hizo esperar los días de cita, sino que la trató de manera prepotente y arrogante.

El caso fue expuesto por Édgar Jesús C. M., hijo de la paciente.

Señaló que el médico que atiende a su mamá es el doctor Manuel Enrique G. R., a quien acusa de no tener ética profesional y de tratar mal a su progenitora.

“Mi mamá va por hemodiálisis al UMA del IMSS de Mérida y en reiteradas ocasiones la han tratado mal por ese médico, quien incluso la amenaza con dejarle de dar el servicio.

Calvario de petuleña por un catéter

Explica que su madre necesita un catéter y el médico la mandó al Hospital Juárez para que se lo pongan, pero el problema es que en esa clínica no cuentan con el catéter, "por lo que queremos que se lo pongan en una clínica particular".

“Sin embargo, el doctor le dijo a mi mamá que si se lo ponen en una clínica particular, ya no la va seguir atendiendo, incluso le ha dicho que mejor no regrese al IMSS porque ‘tiene dinero para ir a una clínica particular”, abunda el quejoso.

“Mi mamá requiere del catéter y si en el Hospital Juárez no cuentan con él, es obvio que tenemos que ver la manera de conseguirlo y por eso queremos que se lo pongan en una clínica particular”, insiste.

“Ya platiqué con varios doctores del IMSS y coinciden en que el médico es problemático y trata mal a la gente; de hecho, ya fui a hablar con el director, pero éste lo protege”, asegura.

Sin atención

Édgar C. señaló que ayer sábado al mediodía su madre debía ser atendida en el UMA del IMSS de Mérida para que le hagan la hemodiálisis, pero le negaron la atención por el doctor, porque no se ingresó en el Hospital Juárez para esperar que haya el catéter.

“Ya fuimos al Juárez, pero no cuentan con el catéter; nos dijeron que no saben cuándo llega, incluso nos sugirieron que si podemos conseguirlo de manera particular lo hagamos porque lo necesita mi mamá”, explica.

“Debido a que no la ingresamos en el Juárez, hoy (por ayer sábado) el doctor le negó la atención a mi mamá en el UMA del IMSS y le advirtió que no la va volver a atender si le ponen el catete de manera particular.

El hijo desesperado responsabiliza al médico de lo que le pueda pasar a su mamá por negarse a darle el tratamiento el día de hoy (por ayer). "No sé qué tipo de ética tenga ese médico, pero es lamentable que en las instituciones de salud haya ese tipo de gente, que no se preocupa por el bienestar de los pacientes".

“Esperamos que las autoridades investiguen lo que está pasando y tomen medidas para que esto no se repita con otros pacientes, pues es un verdadero calvario lo que estamos viviendo”, concluye.— Megamedia