La Semarnat le dona un jaguar al zoo ''La Reina''

TIZIMÍN.— Cientos de visitantes, tanto locales como de municipios vecinos, asistieron ayer al parque zoológico “La Reina” para conocer al nuevo inquilino de este centro recreativo.

Se trata de un jaguar joven que donó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); se desconoce la procedencia, pero el felino está saludable, lo que le permite adaptarse a su nuevo hábitat.

El director del zoológico, Jaisamarai Cuxim Canul, explicó que el jaguar llegó apenas la madrugada de anteayer sábado y se encuentra en proceso de adaptación, aislado de la gente. Sin embargo, a partir del próximo fin de semana ya estaría en su jaula a la vista del público.

Ayer en la mañana el alcalde Pedro Couoh Suaste dio la noticia del nuevo huésped de “La Reina” en su cuenta de Facebook, donde subió una foto en la que aparece acostado el felino.

La publicación llamó la atención de la gente, ya que quería conocer al animal.

En la puerta de acceso al parque hubo quienes preguntaron dónde podían ver al jaguar, pero les dijeron que está siendo vigilado en un espacio aislado, donde se adapta rápidamente, según el director del zoológico.

En el evento de fisiconstructivismo que se efectuó en el Salón Internacional del recinto ferial y del que se informa en nota aparte, el alcalde habló de la llegada de este nuevo inquilino, que en breve será el nuevo atractivo del zoológico “La Reina”.

Por su parte, el director de este espacio dijo en entrevista que el hecho de que una instancia federal les conceda este animal confirma que existe confianza en el trabajo realizado y que el parque cuenta con las instalaciones adecuadas para tenerlo en cautiverio.

Visitas

Indicó que desde la reapertura de este zoológico, en octubre del año pasado, se han registrado aproximadamente 130,000 visitas de familias de municipios vecinos, comisarías e, incluso, extranjeros que llegan atraídos por las nuevas instalaciones y se van con una buena impresión del trato y atención que reciben los animales de “La Reina”.

Con respecto a la tigresa de Bengala albina, “Shiva”, que les dieron en comodato, Cuxim Canul informó que no existe fecha para que el dueño solicite que se le devuelva, pero sigue siendo propiedad de un particular y no del zoológico, donde se encuentra desde hace varios meses.— I.C.D.