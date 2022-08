Afectan los adeudos a Valladolid

VALLADOLID.— Con un tono enérgico, incluso por momentos con expresiones de molestia y gestos de impotencia, el alcalde, Alfredo Fernández Arceo, en su mañanera de los viernes expresó la semana pasada la difícil situación de las finanzas de la Comuna, derivado de deudas contraídas en administraciones pasadas y por los descuentos que se le hace del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que no se pagó en dos pasadas administraciones y que sumaron un adeudo de unos $40 millones.

El viernes pasado, el alcalde, en un tono enérgico y visiblemente molesto habló de la mala situación económica por la que atraviesan las finanzas de la Comuna, pues explicó que desde que asumió el cargo, se percató de una serie de errores que se cometieron en las dos pasadas administraciones, incluso en otras anteriores como es el caso de la administración 2007-2010, que presidió el ex edil priista, Mario Peniche Cárdenas pues en 2008 se contrató un crédito que hasta hoy sigue pagando la Comuna.

En este sentido hay que recordar que en 2008, el ex alcalde contrató un crédito de $50 millones para pagar hasta 2024, es decir justamente cuando concluya la actual administración. Los recursos se utilizaron para reconstruir el parque central, iluminar la parroquia de San Servacio, incluso $25 millones se utilizaron para la construcción y repavimentación de calles, tanto en la cabecera como en algunas comisarías.

El primer edil dijo que hasta ahora se siguen pagando abonos de ese crédito, lo cual afecta seriamente las finanzas de la Comuna.

Aunado a este problema se le sumó los $40 millones que no se pagaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) producto de los Impuestos Sobre la Renta (ISR) que se les descontó a los más de 1,000 empleados, pero que no se pagaron en su momento y que ahora le está descontando a la Comuna en abonos de sus participaciones.

Laudos

Sobre el asunto, comentó que cada mes le están haciendo descuentos al ayuntamiento de más de $1 millón cada mes, complicando de esa manera las finanzas municipales, además del pago de algunos laudos que perdieron con ex empleados que fueron despedidos en las dos pasadas administraciones, cuyos ex alcaldes no pagaron en su momento y ahora la actual está tratando de resolver.

En este sentido cabe mencionar que un ex agente policiaco ganó un juicio laboral contra la Dirección de Policía y la Comuna y que ahora reclama el pago de alrededor de $1 millón. El afectado está exigiendo el pago correspondiente

Apenas la semana pasada publicamos que un grupo de 15 empleados del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid (Sapamv), ganaron un laudo y exigen el pago de más de $7 millones, motivo por el cual el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó embargar la paramunicipal.

Sin embargo el alcalde hizo algunas negociaciones e impidió el embargo, pero se comprometió al pago de los $7 millones generados por los salarios caídos de los empleados, quienes por cierto fueron restituidos en sus cargos desde diciembre pasado, motivo por el cual el sistema tiene más empleados que antes.

El primer edil comentó que tanto descuentos de las participaciones afectaría la cristalización de algunos proyectos, pero que se están haciendo esfuerzos para cumplir con los planes municipales que se tiene.— Juan Antonio Osorio Osorno