Automovilista impacta mototaxi en Umán y huye dejando cinco lesionados

UMÁN.- Cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, fue el saldo de un choque en la carretera federal Umán-Mérida entre un mototaxi y un automóvil que fue abandonado por su guiador al ver a los lesionados en el pavimento.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8:15 de la noche en la carretera federal Umán-Mérida, a la altura del kilómetro 14 y de una empresa juguera, en donde transitaba de sur a norte un vehículo tsuru de color blanco, con placas de circulación ZAA-187-B. Según testigos, circulaba en forma errática y alta velocidad.

El tsuru choca terminó por impactar a un mototaxi color amarillo, sin placas de circulación, el cual era conducido por Rolando Aguilar Moreno, que llevaba a una familia al fraccionamiento Granjas Futuras, que no pudieron llegar; ya que por el golpe los ocupantes salieron proyectados.

Las personas lesionadas fueron Dionne Diomara Franco Canche de 39 años de edad y sus hijos D. C. F. de 8 años; G. G. C. de 6; y B. C. F. de 12.

Los menores lesionados fueron acompañados al seguro social de Umán por su papá Julio César Cabrera Colli de 33 años de edad para su atención; así mismo el conductor del mototaxi fue traslado al centro de salud con lesiones abrasivas en la cabeza; al lugar llegaron elementos de la policía municipal de Umán, de la SSP que atendieron y trasladaron a los heridos; así como trasladaron los vehículos para el deslinde de responsabilidades.