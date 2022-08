Opinan sobre el 1er. informe del edil de Tizimín

TIZIMÍN.— A pocos días que el alcalde Pedro Couoh Suaste rindiera su primer informe de gobierno, tizimileños califican el trabajo de su primer año de administración, destacan obras que se han hecho y también hablan de sus desaciertos.

El ex alcalde y ex diputado priista Luis Rodríguez Canto, quien asistió el pasado viernes al primer informe, señala que como presidente municipal se cometen errores, no solo hay que esperar los halagos de la ciudadanía sino también la crítica constructiva.

Ante esto, el ex edil indica que haciendo un balance de este primer año puede decir que al alcalde le ha faltado sumar a la ciudadanía, independientemente del partido que sea, pues al final entró a gobernar para todos.

“A veces nos gana el hígado y apoyamos más a nuestra gente, cuando debe ser parejo”.

“No todo es malo, tengo que felicitarlo porque ha hecho una buena obra, mis respetos porque sin importar el riesgo que implica y las molestias que causó, nos está dejando una obra de valor como es la calle 48; hizo un cambio de tuberías y una calle de primera, eso sí es trascendental”, expresó.

Por su parte el maestro José Antonio Canto Esquivel, director del Tecnológico de Tizimín, dijo que a lo largo de este año no le encuentra ningún desacierto pues reconoce el apoyo incondicional que ha brindado por la educación de los jóvenes.

Según explica, recientemente dos estudiantes se fueron a un intercambio en Colombia y el alcalde no dudó en apoyar económicamente a los alumnos; otro estudiante también se fue a Canadá y le dieron el respaldo por el ayuntamiento.

Otro intercambio que se ha dado ha sido con Guadalajara, siendo esto un impulso y compromiso por la educación superior.

Para el desarrollo

“Es de reconocer el apoyo que nos ha brindado, no solo en beneficio de la escuela, sino de los jóvenes porque al final los conocimientos que los tizimileños están adquiriendo son para el desarrollo del municipio”, expresó.

Al calificar al primer edil, el ganadero Pedro Tec Tun dice que le pondría un 7 a su administración pues en algunas áreas siente que están fallando como lo es en la Policía Municipal.

“Cómo se les ocurre poner 8 topes en un tramo de 20 metros, siendo la entrada de Tizimín, pero qué bueno que lo quitaron; tampoco me parece que en las cuatro casetas de policía que están en las salidas los policías te perjudiquen cada vez con documentación, licencia o si está ponchada tu llanta. Mejor cuando uno cometa una infracción que aplique sanciones como tal.

“Las obras van caminando, pero hay algunos directores que están flojos, ojalá eso no afecte a Pedro porque se nota que tiene ganas de trabajar, por eso hay que aprovechar su buena voluntad como cuando trabajó en su primera administración”.

“Que le ponga más empeño a las calles y qué bueno que hizo un monumento en honor al sector ganadero, me gustó mucho, se lo reconozco”.

Tec Tun dice que ya debería estar planeando a futuro en mejorar la infraestructura, pues con lo del tren maya el oriente va a detonar y le falta mucho a Tizimín turísticamente.

“Como autoridad y junto con los diputados deberían gestionar una carretera en mejores condiciones que la que está de Tizimín a Río Lagartos, nos urge”, expresa.— WENDY UCAN CHAN