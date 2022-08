Recuperan sus locales en un cenote

VALLADOLID.— Cuatro de ocho artesanos que habían sido rasurados del padrón del parador del cenote Zací se les entregó sus llaves de sus locales, luego que la Comuna hizo una investigación y comprobó que desde hace muchos años han trabajado en sus espacios.

En el caso de los que faltan, se sigue analizando la situación de cada uno de manera particular.

El ex regidor panista Alberto Pool Poot, quien era uno de los rasurados, comentó que desde hace varios años que existe un desorden entre los artesanos del cenote Zací, pues desde hace varios años que algunos locales permanecían cerrados y los concesionados no lo trabajaban, incluso algunos daban en renta los puestos y son justamente los que fueron rasurados en su momento.

Sin embargo el ayuntamiento está realizando una investigación particular en cada caso para saber si realmente lo trabajan o no, en caso de comprobarse que sí lo trabajan, como fue en el caso de cuatro de ellos, seguro que se los entregarían.

Comentó que en su caso particular y el de su hermano Javier, otro de los rasurados, ya se les entregó sus llaves, luego de acreditar que sí lo trabajan, de modo que en ese sentido no hay problema, pero en el caso de los otro cuatro restantes ellos deben comprobar que lo trabajan.

En su momento publicamos que ocho, no seis como se dijo, se les rasuró del padrón de los artesanos del cenote Zací. Se construyeron 44 locales, pero solo le habían entregado sus llaves a 36, ahora ya suman 40 los que ya cuentan con su local, faltan cuatro por definir.

En una visita al parador del cenote Zací, algunos de los que ya están instalados expresaron su preocupación porque no están vendiendo nada, pues mientras no se abra el acceso al cuerpo del agua del cenote los turistas no visitarán el lugar, por lo tanto no hay gente.

Se observó que varios locales permanecen cerrados y sin productos en el interior, a lo que algunos de ellos comentaron que aún están instalados en el estacionamiento público que está en la parte posterior de una institución bancaria tratando de hacer algunas ventas, mientras se abre el acceso al cuerpo de agua.

Los artesanos comentaron que no tienen conocimiento de cuándo se abrirá el acceso, algunos basados en comentarios externaron que podría ser la próxima semana cuando se abra, otros dijeron que no saben la fecha.

Por cierto el próximo sábado se llevará al cabo en ese lugar una exposición gastronómica, en el marco de la celebración del X aniversario de haberse otorgado el nombramiento a la ciudad como “Pueblo Mágico”. También se llevará al cabo otros festivales de artesanías en una exposición itinerante que abarcará todos los parques de la ciudad.— Juan Antonio Osorio Osorno