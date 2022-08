Alcalde de Tizimín asocia queja a negativa de un permiso para vender cervezas

El alcalde de Tizimín, Pedro Couoh Suaste, afirmó ayer que tienen motivo político y partidista las acusaciones de la comisaria de El Cuyo, Neydi Puc Gil, contra él, como la de violencia política por género que puso ante el Iepac.

¿Es cierta la acusación de la comisaria de El Cuyo?, se le preguntó en Mérida.

“El problema es político, es partidista, y por supuesto por lo que se hace en El Cuyo”, respondió el edil, emanado del PAN-Panal.

“El exalcalde que me entregó la administración (Reyes Aguiñaga Medina, alcalde interino durante la campaña de Mario González quien buscaba reelegirse) vive en El Cuyo; hay una serie de actividades que escudándose que son una tradición realizan, nosotros estamos decididos a hacer valer la ley en el municipio de Tizimín”, afirmó.

“Un ejemplo de la oposición a lo que promueve el Ayuntamiento a mi cargo es que anunciamos muy contentos, con bombos y platillos y después de muchas gestiones, la instalación de un cajero automático bancario en El Cuyo”, recordó.

“Lo habíamos logrado después de muchas gestiones, pero la comisaria dijo ‘no queremos un cajero en El Cuyo, aquí no vas a instalar nada, no queremos un cajero’. Me sorprendió porque yo había ofrecido que se instalaría en esa comisaría dicho cajero porque hacía falta. Nos pusimos a investigar y resulta que hay algunas personas que compran dólares a 16 pesos y con el cajero se les acaba el negocio. Esas personas hacen depósitos en efectivo y te cobran el 5% de interés semanal, con el cajero se les acaba el negocio; son esos tipos de intereses que estamos afectando, el cajero ya se instaló”.

¿De qué partido es la comisaria? “No sé al día de hoy. Llegó por el PRI, pero anunció que es de Morena”, manifestó el alcalde de Tizimín. “Está en la oposición”.

Alcalde de Tizimín negó permiso para vender cerveza en el festival Ecofest de El Cuyo

Otro incidente que el edil cree que tiene molesta a la comisaria Neydi Puc es que el Ayuntamiento le negó el permiso para que vendiera cervezas durante el festival Ecofest de El Cuyo, que acabó el domingo 14 pasado.

“Ahorita que realizamos el Ecofest en El Cuyo nos propusimos y decidimos que era necesario enfocar el evento en la conservación de la playa, más que en el consumo de cerveza como había sido”, indicó. “Ya logramos la recertificación de la playa platino para este puerto de Tizimín y por ello enfocamos al cuidado de las playas. La señora lo único que solicitó es permiso para la venta de cerveza durante el Ecofest. Le dije que no vamos a autorizar ni a usted ni a nadie permiso extraordinario para la venta de cerveza en este evento. Esa es parte de su queja, porque no le autorizamos la venta de cervezas”.

La comisaría también se opuso a la construcción de un hotel, porque este inmueble presuntamente afectaba intereses particulares de alguna persona cercana a ella.

“Son esos tipos de problemas que se dan en un lugar donde se realizaban sin control las actividades y cuando llega otra autoridad del municipio que quiere hacer todo en el marco de la ley, pues hay afectaciones de intereses personales y particulares y surgen este tipo de conflicto”, reiteró.

“Se está atendiendo (la queja), hoy miércoles se presentan los alegatos, no veo mayor problema”, indicó.

¿No hay conciliación?, se le preguntó.

“No, el tribunal lo va a resolver. Lo que diga la autoridad que lleva la queja (hasta ahora es el Iepac)”, expresó.

“Nosotros, hombre, hemos trabajado mucho de la mano con el gobierno del estado para promover el respeto irrestricto a los derechos de las mujeres para prevenir actos de violencia contra las mujeres y niños. No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos tener este tipo de expresiones o actitudes para con una mujer; lo que sí tenemos, es la intención irrevocable de hacer valer la ley, sea quien sea”.

Declaran improcedente queja de la comisaria

Por lo pronto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) declaró improcedentes las solicitudes de la comisaria para que ordene al alcalde retire notas periodísticas y le pague lo mismo que a los comisarios varones, pues dice a ella le dan $2,000 y a ellos, $4,000, pero ella firmó recibos.

La única recomendación que el Iepac emitipo al alcalde es que se abstenga en un futuro realizar cualquier tipo de conducta o expresión utilizando estereotipos contra la comisaria.

Couoh Suaste presidió ayer el anuncio del primer Festival de la Carne “Fuego y sabor” en el restaurante El Origen, ubicado al inicio de la Avenida Industrias no Contaminantes de Mérida, junto con el secretario de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza; el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Bovino de Registro, Salvador Pérez Arjona, y el diputado del PAN Esteban Abraham Macari.— Joaquín Chan Caamal