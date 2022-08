Investigación contra exalcalde de Valladolid: Testigo dice no acordarse cuanto dinero recibió

VALLADOLID.— Luego que Jorge Garduño y su hijo que lleva el mismo nombre, propietarios de una empresa, reconocieron haber recibido dinero para la expedición de facturas en la administración que encabezó el exalcalde Roger Alcocer García, será la próxima semana que la parte acusadora y los acusados, en este caso el ex edil y su ex tesorero Arturo Esquivel Palomo, presenten sus alegatos de prueba a su favor y luego el juez correspondiente dicte sentencia sobre el delito de desvío de recursos de lo que están acusados ambos exfuncionarios municipales.

Anteayer publicamos que tras una orden de presentación fue traído desde el estado de Coahuila el empresario de apellido Garduño, por lo que el jueves por la tarde se programó su declaración correspondiente sobre el proceso de desvío de recursos que se le imputan al exalcalde Alcocer García, que se le sigue desde hace siete años, es decir en 2015, por una denuncia que interpuso la ex alcaldesa Alpha Tavera Escalante.

De acuerdo con información obtenida, el jueves, alrededor de las dos de la tarde, se presentaron a declarar el empresario Jorge Garduño, junto con su hijo que lleva el mismo nombre, ambos en calidad de propietarios de una constructora.

Según nuestros informantes, padre e hijo intentaron negar los hechos en los que están vinculados, y en varios momentos respondieron “no me acuerdo”, o alegaban no saber nada al respecto.

Sin embargo, conforme se fue desarrollando la diligencia de su declaración y la muestra de evidencias no les quedó más remedio que reconocer que recibieron dinero a cambio de las facturas que expidieron, pero además señalaron que las obras contratadas en el ayuntamiento de las que se hacen referencia no concluidas, aseguraron que las dejaron en un 65% de avance, lo cual es completamente falso, les refutaron las partes acusadoras.

Constructora en Valladolid recibió pago en abonos

Reconocieron que recibieron primero una fuerte cantidad y luego les dieron pagos en abonos, con lo que ya se les involucró de manera directa en el caso al reconocer su participación, sin embargo a pesar que se les pidió que informen cuanto recibieron, respondieron no acordarse.

Ante tal situación el juez que lleva el caso, les informó a los acusados que tienen hasta el jueves 1 de septiembre para que presenten sus alegatos de defensa ante los señalamientos, del mismo modo la parte acusadora que en este caso es la Auditoría Superior de la Federación y el ayuntamiento deben presentar de la misma manera sus alegatos.

¿Cuándo sentenciarán al exalcalde de Valladolid?

Una vez concluida esa diligencia, se presume que el juez ya tendrá los suficientes datos para dictar sentencia, que podría ser prisión oficiosa en contra de los involucrados, al menos que sus asesores hagan uso de otra estrategia legal.

No se tiene fecha para que se dicte sentencia, aunque se presume que podría ser en las siguientes 24 horas luego de la diligencia del jueves próximo, de modo que todo queda en espera de lo que pasará sobre el caso.— Juan Antonio Osorio Osorno