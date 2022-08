Nuevo sacerdote invita a aceptar el amor de Dios

UMÁN.— “Bolón está de fiesta, pues no solo exporta beisbolistas, sino también sacerdotes, pues es un pueblo de fe”, dijo el presbítero Eddi Mauricio Poot Herrera, que junto con el padre William Emmanuel Alvarado Durán, acompañaron en su cantamisa al presbítero Carlos Alfredo Canché Pisté anteanoche jueves en la iglesia de La Candelaria en su natal Bolón, comisaría umanense.

Acompañado de sus padres, Víctor Canché Keb y Dulce María Pisté Pisté, el padre Carlos, ordenado sacerdote el lunes 22 pasado, celebró su cantamisa ante vecinos e invitados reunidos a las puertas de la iglesia.

En la primera misa del padre Carlos en su comunidad estuvieron familiares, amigos, feligreses, seminaristas y los sacerdotes David Vadillo, Jorge Martínez, Lucio Cetina Góngora, Luis Alfonso Rebolledo Alcocer, Daniel Ortiz Cervera, Mario Alberto Cervera Ancona, y el vicario y el párroco de Umán, Adrián Gutiérrez Cano y Francisco Mukul Domínguez, respectivamente.

“El fundamento de la vocación es el amor a Dios, quien se acerca al hombre y lo llama para su gran proyecto”, expresó el sacerdote Canché Pisté.

“Desde pequeño he estado inmiscuido en la iglesia, desde monaguillo hasta en los grupos, por lo que un día Jesús me dijo: ‘¿Carlos, me amas?’. A lo que dije que ‘sí, aquí estoy para hacer tu voluntad’”, relató.

“Así que el amor cambió y transformó mi vida. El amor es capaz de hacer cosas grandes, por lo que les pido que sigan orando por las vocaciones sacerdotales, así que les pido déjense tocar por el amor de Dios y llenen su vida de ese amor.

“Es por eso que quiero agradecer a mi familia y a la comunidad por todo su apoyo, no solo económicamente, sino también con sus oraciones que hicieron todo esto posible”, dijo el nuevo sacerdote.— Carolina Uc Quintal