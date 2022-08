Solicitan apoyo para localizar a persona de la tercera edad; se extravió en Oxkutzcab, Yucatán

Familiares de la señora Gregoria Kúk Novelo solicitan a la comunidad el apoyo para localizarla. La señora tiene aproximadamente 90 años de edad y tiene su domicilio en la calle 49 x 26 y 28 de la colonia mejorada en Oxkutzcab, Yucatán.

Según sus familiares, la última vez que se le vio fue el día martes 23 de agosto a las 4 de la tarde. Según comentan fue a visitar a su amiga pero al no regresar y no saber de ella, se dio aviso a las autoridades municipales que iniciaron la búsqueda por toda la zona pero hasta el día de hoy no se sabe nada de ella.

Sus hijos solicitan ayuda para localizarla. Cualquier informe de la señora puede comunicarse a los números 9971223477 con Teresita de Jesús o al 9971021221 con Ricardo Kúk