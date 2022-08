Telchac se dice en abandono

Mauricio Can

TELCHAC PUERTO.— Si me tengo que cambiar de color (partido político) para que lleguen los apoyos al municipio, que lo digan y lo hago por Telchac; hasta el momento ningún apoyo del gobierno federal y estatal (ha llegado), denunció el alcalde Juan Alfredo Marrufo Díaz al rendir su Primer Informe de Gobierno el jueves pasado a las 7 p.m. en la explanada del Palacio Municipal.

A los funcionarios que asistieron en representación de los gobiernos estatal y federal, emanados del PAN y Morena respectivamente, Marrufo Díaz, del PRI, les pidió que les digan a sus jefes que Telchac Puerto es parte de Yucatán, que por favor se fijen en él para que lleguen los recursos para hacer mejorar que tanta falta hace.

“Se molestan por decir la verdad, pero ya son cuatro años de que no hay apoyo del gobierno federal y estatal para el puerto, y una muestra es que no hay letreros de mejoras que digan que ellos las hicieron”, indicó.

“No sé porque no nos toman en cuenta. ¿Será porque soy de otro partido político? No estoy peleado con ellos, lo digo abierto, si me van a castigar por hacerlo que lo hagan, continuaré hablando con esta verdad”, agregó.

Sostuvo que se necesita apoyo de los gobiernos federal y estatal para Telchac, y que si se tiene que cambiar de color, lo hará por su municipio, no por Alfredo Marrufo.

“Aunque el puerto está abandonado por los gobiernos federal y estatal, y los recursos son pocos, éstos se ha utilizado bien, la muestra de lo hecho está a la vista”, expresó el edil.

Telchac Puerto es un municipio de 1,915 habitantes (962 mujeres y 953 varones), según el Inegi.

Desde principios de agosto, la marea roja afecta al puerto y a los pescadores ribereños.