Umán festeja al Cristo del Amor

UMÁN.— Ante fieles y gremios que llenaron la parroquia San Francisco de Asís, en esta ciudad, anteanoche domingo se bajó la imagen del Cristo del Amor y con ello se inició su fiesta anual, que concluirá el sábado 17 de septiembre con la subida de la imagen.

“Hoy que anunciamos los gremios en honor del Cristo del Amor y después del patrono, San Francisco de Asís, debemos agradecer por las bendiciones que estamos recibiendo de ellos y de Dios”, dijo el párroco Francisco Mukul Domínguez en la misa de bajada que celebró a las 7 de la noche del domingo.

“Aunque eso no justifica el hacer cosas en nombre de ellos que no van de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia, pues ahora debemos presumir la fe y no la fiesta de los gremios”, aclaró.

“El párroco Jesús es muy claro al remarcar que hay que cultivar el corazón con amor y fe, es por eso que hoy que comienzan los gremios en honor del Santo Cristo del Amor pidamos por ser una comunidad que viva su religión de forma humilde, sincera, honesta, siguiendo las virtudes del Cristo y de San Francisco de Asís, viviendo y demostrando nuestra fe en Cristo”, indicó el sacerdote.

“Los invito a acudir a las misas con humildad y que sus enseñanzas las aprovechemos en familia y con la comunidad”, expresó.

Tras la misa, afuera de la iglesia se quemó un torito lleno fue fuegos artificiales.

La imagen del Cristo se baja en el último domingo de agosto. Debido a la pandemia del Covid-19, en 2020 y 2021 la ceremonia se hizo sin fieles y se transmitió por Facebook. Los gremios comienzan a entrar a la iglesia el 1 de septiembre.— Carolina Uc Quintal