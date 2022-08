Condicionan unos pagos en Valladolid

VALLADOLID.— El ayuntamiento no se está negando a pagar laudos y liquidaciones a ex policías que fueron despedidos, simplemente sus asesores legales están exigiendo mucho dinero por indemnización, pero el gobierno municipal está en la mejor disposición de negociar con ellos para llegar a un acuerdo de pago, según explicó Edgardo Baeza Castillo, uno de los asesores legales de la Comuna.

Hace unos días publicamos declaraciones de Felipe Guzmán Ruiz, quien dijo que el alcalde Alfredo Fernández Arceo miente al decir que en su administración no se ha despedido a nadie que no se le haya pagado su liquidación, incluso que no tiene ningún laudo pendiente por pagar de su gestión y aseguró que en junio pasado se despidió a los agentes José Carlos Cocom Chi y a Wilfrido Ángel Hau Moo, a quienes se les adeuda a $156,126 y $137,574, respectivamente.

En el caso del ex agente José Guadalupe Monroy Pérez, despedido en administraciones pasadas, se le debe alrededor de $1 millón de un laudo que ganó el ex uniformado y un tribunal ordenó que se pague su indemnizacion, a lo cual se niega el ayuntamiento.

Del mismo modo el propio alcalde en una de sus pasadas mañaneras de cada viernes, informó que abogados de 15 trabajadores de la Comuna intentaron embargar el Sistema de Agua Potable por un adeudo de unos $7 millones pero se llegó a un acuerdo con ellos para que no se proceda en consecuencia.

Sobre el asunto Baeza Castillo explicó que se ha tratado de llegar a un acuerdo con los dos primeros ex agentes, pero su asesor legal, es decir Felipe Guzmán Ruiz, no quiere, incluso amenazaron con demandar, por lo que se les dijo que procedan como consideren.

Aseguró que no se les puede pagar lo que exige su abogado, ya que de acuerdo a la ley no son los montos que exigen, pues aseguró que es mucho menos, pero no quieren aceptar ninguna negociación por lo que ahora se tendrá que continuar con los procesos legales y será hasta que la autoridad correspondiente determine lo conducente y es justo cuando se intente llegar a un acuerdo, pero en pagos durante la presente administración, ya que no hay recursos para pagar lo que ellos exigen.

En el caso de Monroy Pérez, de la misma manera se ha tratado de llegar a un acuerdo con ellos, pero no quieren, así que esperarán lo conducente, que podría ser hasta que se ordene un embargo al ayuntamiento de algún mueble o inmueble.

De la misma manera el funcionario jurídico se refirió al caso de los 15 trabajadores del Sistema de Agua Potable y aseguró que tampoco se les podrá pagar los $7 millones que exigen, por lo que ahora están en un proceso de negociación con ellos para que acepten la propuesta que se les hará, de cuyo monto ofrecido ya tiene conocimiento su asesor legal, de modo que solo están en espera que acepten para que se les pague lo que el ayuntamiento propone.

Algunos han aceptado, pero otros no, de modo que se está esperando que todos acepten la propuesta que se negó a dar a conocer, para que se proceda al pago, pero también será en abonos durante la presente administración.— Juan Antonio Osorio Osorno DiariodeYucatan