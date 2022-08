Alcalde de Progreso niega que vendió lote

PROGRESO.— El alcalde Julián Zacarías Curi negó el miércoles que el Ayuntamiento vendió el terreno del que hablan los ejidatarios de Chuburná Puerto.

El edil afirmó que el lote es para una escuela cuya construcción el Ayuntamiento solicitó al gobierno estatal, pero por la emergencia sanitaria del Covid-19 no se ha iniciado la obra.

Reunidos anteayer al mediodía en el parque de Chuburná, ejidatarios y vecinos acordaron recuperar el lote que el ejido donó en los años ochenta a la Comuna para que construya un campo de fútbol, que no se hizo, porque una meridana colgó ahí una lona de venta de lotes y les dijo que el Ayuntamiento les vendió el terreno, ubicado cerca del Centro de Salud.

Entrevistado al respecto, el alcalde declaró ayer que el terreno no se ha vendido.

“Los ejidatarios y todos los habitantes de Chuburná pueden estar tranquilos porque ese terreno que fue donado por el ejido y ahora es propiedad del gobierno estatal, es para una obra pública, para una escuela, el Ayuntamiento hace las gestiones para que se haga realidad”, agregó el edil.

Alcalde de Progreso aclara venta a particular

Puntualizó que el 29 de marzo de 2021 solicitó a la Secretaría de Educación la construcción de una escuela en ese predio ubicado en la entrada de Chuburná, por la pandemia no se hizo, pero la Comuna sigue con las gestiones ante la Segey para que se construya el colegio.

Sobre el letrero de venta de lotes en ese predio, el edil afirmó que ese terreno tenía un excedente y se otorgó como fundo legal a un particular, cuyo nombre no dijo alegando no tener el dato a la mano, pero debido a que el Ayuntamiento ya se enteró que lo puso en venta, entonces queda cancelado, “porque los lotes de fundo legal no son para vender, sino para viviendas”.

El alcalde señaló que todo está claro, el terreno del que hablan los ejidatarios de Chuburná es del gobierno del estado, no se ha vendido y será para una escuela, cuya construcción gestiona el Ayuntamiento.

También dijo que en un mes o antes se iniciarán unas mejoras en el campo deportivo de béisbol “Baltazar Yamá”, que no se han hecho porque el lote estaba a nombre de un particular, pero el Ayuntamiento lo recuperó en 2021 y aprobó los trabajos que beneficiarán a los habitantes de Chuburná.

¿Qué pasó en Chuburná?

Añadió que en Chelem, en el terreno que el ejido donó se hizo la ampliación del cementerio y se construyó una capilla; la obra municipal se entregará en breve.

En Chuburná, cuando los ejidatarios llegaron al terreno para quitar el letrero de venta de lotes, el comisario ejidal, Daniel Pool Tzab, dijo ante sus compañeros y demás vecinos que se cometió una injusticia contra el pueblo, porque el terreno lo donaron para obras en beneficio de muchachos, para campo deportivo o escuela.

Los ejidatarios pidieron que Zacarías Curi vaya a Chuburná y les informe sobre este terreno.

Admitieron que no habían hablado con el primer edil y que le creyeron a la meridana que les dijo que la Comuna le vendió el terreno.