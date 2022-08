Compra ilegal alienta la captura de las aves en Tizimín

TIZIMÍN.— En la zona oriente es común en esta temporada de verano la captura ilegal y comercialización de aves consideradas en peligro de extinción.

Incluso a pesar que hay una norma que regula la protección ambiental de especies nativas de flora y fauna silvestre, se siguen dando estás prácticas sobre todo atrás de Dzonot Carretero y cerca de la comisaría de Chenkekén.

A la región llega incluso gente del interior del estado con la intención de llevarse varias aves migratorias que están protegidas, mismas que se consiguen en el mercado negro.

Las aves como los dominicos, mariposos, chinchimbacal, cardenales, periquitos, ninfas, entre otras especies, superan los 100 pesos y pueden llegar hasta los 900 pesos cada ejemplar como es el caso de los loritos agapornis.

Aunque no está a la vista su venta, en las redes sociales hay gente que se dedica a la comercialización de otro tipo de aves permitidas y que incluso a sus más allegados conocidos les ofrecen estás especies.

Hace dos días un par de individuos fueron detenidos en un retén de la policía municipal no solo por tener dominicos, sino por posesión de droga. Sin embargo lo que los delató fue que en la moto dónde viajaban, tenían seis bocatrampas y las aves.

Dichas especies fueron llevadas al parque zoológico de la reina dónde hasta ayer continuaban bajo observación y en espera que la Semanat diga qué procede.

Según el encargado del zoológico, Jaisamarai Cuxim Canul, en el parque no se pueden tener primero porque son especies protegidas que de acuerdo a la norma 059 no pueden estar en cautiverio, y, segundo, porque no hay un aviario para mantener ese tipo de aves.

Sin embargo, dice que en Tizimín muchos realizan la práctica debido a que hay gente que las compra y las colecciona no solo por el color del plumaje, sino por su canto.

Hizo un exhorto a la ciudadanía a primero tener permisos en regla y segundo evitar su captura y dejarlas en libertad.

Explicó que de acuerdo a la ley general de vida silvestre, al no tener autorización para poseer estás aves fuera de su hábitat natural una persona puede ser sancionada con el equivalente de 50 a 50 mil veces el salario mínimo.

Además dice que quien incurra en este delito se somete al decomiso de los ejemplares y de acuerdo al código penal a quien trafique, capture, posea o acopie animales o plantas endémicas que estén amenazadas o en peligro de extinción se le impondrá de 1 a 9 años de prisión.— Wendy Ucán Chan