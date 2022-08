Termina con la vida de su madre en Ticul y huye

TICUL.- Una amplia movilización policiaca se registró la tarde del viernes en la llamada Perla del Sur, luego de reportarse el hallazgo de una mujer sin vida en su domicilio, ubicado en la calle 16 x 35 y 37 en el barrio de Santiago.

De acuerdo con el reporte, los hijos de la ahora occisa llegaron al predio después de su jornada laboral y encontraron a su madre en el suelo, en medio de un charco de sangre, por lo que solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Paramédicos de la Policía Municipal que respondieron al llamado sólo pudieron confirmar que la mujer ya no contaba con signos vitales. Trascendió que la mujer -identificada como Isabel M. C. C. de 58 años. - fue ataca con al menos tres armas punzocortantes.

Señalan posible móvil de un matricidio en Ticul

El señalado del crimen es otro de los hijos de la occisa, identificado como Mario Alberto P. C.; quien tras cometer el cruel acto huyó. Más tarde fue detenido en Maní.

Trascendió que el motivo habría sido un robo, debido a que el hombre se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente. Se dice que la casa mostraba señales de ser removida, por lo que se cree que tras cometer el matricidio, hurtó varias de las cosas de su madre para proveerse de más droga.

Hasta las 19:30 horas, los elementos de la PEI realizaban las primeras investigaciones en la casa donde se cometió el matricidio.